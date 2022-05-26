Украинские беженцы смогут связаться с земляками в рамках проекта "Будем жить"
Инициатива носит некоммерческий характер. Через специальный чат-бот помочь нуждающимся может любой желающий.
Украинские беженцы, которым пришлось оставить свой дом в связи с кризисом в стране, смогут связаться с земляками в рамках проекта "Будем жить". Сообщество создано в "Телеграме".
Как пояснили Лайфу, проект позволит беженцам найти достоверную информацию и узнать, какую помощь можно получить и как связаться со своими соотечественниками. В телеграм-канале "Будем жить" публикуют также новости о происходящем сейчас в Донбассе. Сам проект некоммерческий, но через чат-бот каждый желающий может помочь беженцам.
Ранее Правительство РФ поддержало идею о запуске спецрежима для помощи беженцам. Более оперативное оказание помощи позволит быстрее обмениваться информацией между различными службами и ведомствами, а также контролировать адаптацию граждан ДНР и ЛНР на российской земле.
ТАСС / АР / DUMITRU DORU