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Опубликовано 26 мая 2022, 15:09

Украинские беженцы смогут связаться с земляками в рамках проекта "Будем жить"

Инициатива носит некоммерческий характер. Через специальный чат-бот помочь нуждающимся может любой желающий.

Украинские беженцы, которым пришлось оставить свой дом в связи с кризисом в стране, смогут связаться с земляками в рамках проекта "Будем жить". Сообщество создано в "Телеграме".

Как пояснили Лайфу, проект позволит беженцам найти достоверную информацию и узнать, какую помощь можно получить и как связаться со своими соотечественниками. В телеграм-канале "Будем жить" публикуют также новости о происходящем сейчас в Донбассе. Сам проект некоммерческий, но через чат-бот каждый желающий может помочь беженцам.

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Ранее Правительство РФ поддержало идею о запуске спецрежима для помощи беженцам. Более оперативное оказание помощи позволит быстрее обмениваться информацией между различными службами и ведомствами, а также контролировать адаптацию граждан ДНР и ЛНР на российской земле.

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ТАСС / АР / DUMITRU DORU

Евгения Колесникова
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