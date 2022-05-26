Украинские беженцы смогут связаться с земляками в рамках проекта "Будем жить"

Украинские беженцы, которым пришлось оставить свой дом в связи с кризисом в стране, смогут связаться с земляками в рамках проекта "Будем жить". Сообщество создано в "Телеграме".

Как пояснили Лайфу, проект позволит беженцам найти достоверную информацию и узнать, какую помощь можно получить и как связаться со своими соотечественниками. В телеграм-канале "Будем жить" публикуют также новости о происходящем сейчас в Донбассе. Сам проект некоммерческий, но через чат-бот каждый желающий может помочь беженцам.