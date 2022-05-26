Белоруссия создаёт оперативное командование ВС на украинском направлении
По словам Лукашенко, уже сегодня, даже ещё не создав такую структуру, белорусские военные вынуждены оперативно, на ходу отрабатывать защиту южных рубежей.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился о создании в вооружённых силах республики оперативного командования на южном направлении. Об этом сообщает в четверг Telegram-канал "Пул Первого", связанный с пресс-службой политика.
По словам Лукашенко, военные советники предлагали ему создать такую структуру ещё в прошлом году. Тогда это сделано не было, однако теперь меняющаяся ситуация подтолкнула Минск к мысли о том, что действовать надо "немедленно". Политик опасается, что на Белоруссию попытаются "надавить" со стороны Польши, Литвы и Латвии, в частности с помощью дислоцированных там войск НАТО, а также за счёт поддержания эскалации военных действий на Украине.
"Время так быстро нас подтолкнуло к тому, что нам немедленно надо создавать это оперативное направление. Вместе с западным, северо-западным будет и южное крыло", — заключил президент республики.
Ранее Лукашенко заявил о своей обеспокоенности шагами стран НАТО по "расчленению" Украины. По его мнению, ситуация настораживает ещё и потому, что поляки могут применить такую же стратегию и в отношении Западной Белоруссии. Президент убеждён, что украинцы ещё будут просить Россию и Белоруссию не допустить отрыва западной и других её частей странами НАТО.