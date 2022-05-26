Лавров заявил, что Западу выгодно поддерживать неуступчивость Зеленского в диалоге с РФ

Министр отметил, что заявления президента Украины о необходимости переговоров с Путиным и только с ним несерьёзны и это "не надо никому объяснять и доказывать".

Странам Запада выгодно поддерживать неуступчивую позицию президента Украины Владимира Зеленского в отношении переговоров с РФ. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в беседе с RT Arabic.

Он отметил, что на днях украинский лидер давал интервью, в котором заявил о готовности к диалогу, однако общаться он намерен только с президентом РФ Владимиром Путиным и якобы ни на каком другом уровне не имеет смысла этим заниматься. Кроме того, переговоры, по мнению Зеленского, должны проходить без посредников и только после того, как Украина восстановит под своим контролем территории по состоянию на 23 февраля.

"То, что это несерьёзно, не надо никому объяснять и доказывать. Западу выгодно такую не очень интеллектуально мотивированную неуступчивость поддерживать. Это тоже факт", — подчеркнул Лавров.