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Опубликовано 26 мая 2022, 17:19

Лавров заявил, что Западу выгодно поддерживать неуступчивость Зеленского в диалоге с РФ

Министр отметил, что заявления президента Украины о необходимости переговоров с Путиным и только с ним несерьёзны и это "не надо никому объяснять и доказывать".

Странам Запада выгодно поддерживать неуступчивую позицию президента Украины Владимира Зеленского в отношении переговоров с РФ. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в беседе с RT Arabic.

Он отметил, что на днях украинский лидер давал интервью, в котором заявил о готовности к диалогу, однако общаться он намерен только с президентом РФ Владимиром Путиным и якобы ни на каком другом уровне не имеет смысла этим заниматься. Кроме того, переговоры, по мнению Зеленского, должны проходить без посредников и только после того, как Украина восстановит под своим контролем территории по состоянию на 23 февраля.

"То, что это несерьёзно, не надо никому объяснять и доказывать. Западу выгодно такую не очень интеллектуально мотивированную неуступчивость поддерживать. Это тоже факт", — подчеркнул Лавров.

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Ранее Лавров назвал пункты по Крыму и Донбассу из плана Италии по Украине несерьёзными. По словам министра, Москва знает об инициативе по урегулированию конфликта на территории Незалежной только из СМИ.

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Варвара Романова
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