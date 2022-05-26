ОНФ запустил проект по сбору средств на поддержку военных из республик Донбасса

Его амбассадором станет российский артист Дмитрий Певцов. В отделения Народного фронта во всех регионах РФ люди смогут приносить вещи для бойцов ЛДНР.

Общероссийский народный фронт 26 мая дал старт масштабному проекту по сбору средств на поддержку силовых подразделений республик Донбасса. Программа объединяет усилия блогеров, артистов, спортсменов и жителей России, которые организовывают закупку вещей для военных ЛДНР. На базе объединённого волонтёрского штаба #МыВместе в Ростове-на-Дону участники проекта обсудили детали его реализации и рассказали о потребностях бойцов на передовой.

"Как мы видим в результате нашей работы, им очень часто требуется самая простая помощь: форма, берцы, квадрокоптеры и многое другое. Мы пригласили военных корреспондентов, которые также работают на передовой, чтобы общими усилиями попробовать максимально закрыть потребность ребят в помощи", — рассказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Как сообщили в пресс-службе ОНФ, амбассадором проекта станет народный артист России Дмитрий Певцов. Актёр рассказал, что в ближайшее время планирует приехать в Донбасс, там у него будут концерты.







На встрече также присутствовал заместитель командующего Народной милиции Луганской Народной Республики полковник Виктор Лобач. Он поблагодарил всех участников проекта за создание масштабной акции по поддержке защитников Донбасса.

В течение следующей недели будет открыт специальный портал с информацией об общей работе Народного фронта и гражданских активистов по сбору помощи для военных ЛДНР, на котором можно будет оставить заявку на оказание поддержки и отправить пожертвования. А в отделениях Народного фронта во всех регионах России будут организованы вещевые сборы для бойцов республик Донбасса.