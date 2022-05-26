"Шаг к неприемлемой эскалации": Лавров предостерёг от поставок Украине оружия, способного ударить по России

По словам главы МИД РФ, Запад призвал нанести РФ "поражение на поле боя", а для этого ему нужно Незалежную "накачивать вооружениями", которые могут достать до территории нашей страны.

Россия предупреждает западные страны, что поставки на Украину вооружений, способных наносить удары по территории РФ, станут шагом к неприемлемой эскалации. Об этом в интервью RT Arabic заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы предостерегли Запад самым серьёзным образом, что они уже, по сути дела, ведут прокси-войну с Российской Федерацией руками, телами, мозгами украинских неонацистов, но это будет серьёзнейшим шагом к неприемлемой эскалации. Надеюсь, что здравые умы на Западе, там таких ещё немного осталось, понимают это", — сказал он.

Глава МИД РФ добавил, что Запад "призвал нанести России поражение на поле боя", а для этого, по словам министра, ему необходимо продолжать боевые действия и "накачивать вооружениями украинских националистов, которые могут доставать до Российской Федерации", чего "публично требует" глава Незалежной Владимир Зеленский.