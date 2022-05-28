"Город освобождён": Кадыров сообщил, что Северодонецк находится под полным контролем ВС РФ

Политик назвал это блестящим результатом, отметив, что изначально планировалось освободить город за неделю, однако позже сроки уменьшились до трёх дней. В итоге бойцы "справились за три часа".

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Северодонецк находится под полным контролем Вооружённых сил России.

"Всё! Северодонецк находится под нашим полным контролем. Фашисты разгромлены. Все их позиции уничтожены. Город освобождён. Жители могут вздохнуть спокойно. Отныне им больше ничего не угрожает", — написал он в своём телеграм-канале.

Кадыров назвал это блестящим результатом, которого добились бойцы под руководством помощника главы ЧР по силовому блоку Апты Алаудинова при тесном взаимодействии с силами Минобороны РФ и народной милиции ЛНР. По его словам, изначально планировалось освободить город за неделю, однако позже сроки уменьшились до трёх дней, в итоге же бойцы справились ещё быстрее — всего за три часа.

"Все отряды бандеровцев позорно сбежали из Северодонецка, как только узнали, что бойцы из Чеченской Республики приступили к зачистке города. Это не я говорю. В этом признаются пленные, которые захвачены нашим спецназом", — отметил глава республики.

Кадыров поздравил всех с этим событием и поблагодарил бойцов, которые выполнили поставленную задачу, а также заверил, что на этом останавливаться военнослужащие не намерены.