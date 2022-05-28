МО РФ: Националисты разместили огневые позиции и склады боеприпасов в жилых домах Карловки

При этом, как уточнили в ведомстве, украинские военные не дают местным жителям эвакуироваться, все попытки жёстко пресекаются.

Украинские националисты оборудовали огневые позиции и склады боеприпасов в многоквартирных жилых домах в Карловке Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Карловке ДНР на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов по улице Гагарина украинскими неонацистами оборудованы огневые позиции и склады боеприпасов. При этом местным жителям запрещено покидать свои квартиры, все попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы жёстко пресекаются", — отметил Мизинцев, возглавляющий также межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине.