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Регион
Опубликовано 28 мая 2022, 18:58
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МО РФ: Националисты разместили огневые позиции и склады боеприпасов в жилых домах Карловки

При этом, как уточнили в ведомстве, украинские военные не дают местным жителям эвакуироваться, все попытки жёстко пресекаются.

Украинские националисты оборудовали огневые позиции и склады боеприпасов в многоквартирных жилых домах в Карловке Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Карловке ДНР на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов по улице Гагарина украинскими неонацистами оборудованы огневые позиции и склады боеприпасов. При этом местным жителям запрещено покидать свои квартиры, все попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы жёстко пресекаются", — отметил Мизинцев, возглавляющий также межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине.

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Ранее в Минобороны РФ сообщили, что украинские военные разместили "Точку-У" в элеваторе Северска. Тем самым они провоцируют ВС РФ на ответный огонь, чтобы "обвинить российских военнослужащих" в "неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры".

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ТАСС / Валентин Спринчак

Иван Косицын
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