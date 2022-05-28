Минобороны РФ узнало о засевших в детсаду и школах Бахмута иностранных наёмниках
В Славянске же в зданиях школ № 14 и 20 бойцы ВСУ оборудовали огневые позиции, на прилегающей территории находится бронетехника, крупнокалиберная артиллерия и РСЗО.
Националисты и военнослужащие ВСУ разместили тяжёлое вооружение в образовательных школах Лисичанска и Славянска, а в детсаду и школе Бахмута засели иностранные наёмники. Об этом сообщил на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Бахмуте ДНР в детском саду № 49 и школе № 18 дислоцированы подразделения ВСУ и иностранные наёмники, а на подступах к зданиям развёрнуты блокпосты и оборудованы огневые точки", — уточнил Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине.
Также ВСУ оборудовали опорный пункт в горном техникуме Лисичанска. В подвале учебного заведения размещён склад боеприпасов, а на прилегающей территории — тяжёлое вооружение. В Славянске же в зданиях школ № 14 и 20 бойцы ВСУ оборудовали огневые позиции, на прилегающей территории размещены бронетехника, крупнокалиберная артиллерия и РСЗО. По словам Мизинцева, в помещениях данных учебных заведений под предлогом обеспечения безопасности насильно удерживаются жители близлежащих домов.
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