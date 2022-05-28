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Опубликовано 28 мая 2022, 18:18

Литва не знает о "секретном" запрете НАТО на поставки танков и БТР Украине

По словам главы МИД страны, подобное никогда не обсуждалось на встречах альянса в его присутствии. Дипломат уверен, что любая страна может поставлять Киеву "всё, что может произвести".

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис не слышал ни о какой неформальной договорённости в НАТО по поводу запрета на поставки Украине бронетранспортёров и танков западных моделей.

"Нет, я такого не слышал. На тех встречах, на которых я присутствовал, что-либо подобное определённо никогда не обсуждалось", — сказал он интервью газете Bild, отметив, что любое государство может поставлять Украине "всё, что может произвести".

Также, по данным издания, информацию о неформальной договорённости в альянсе о танках до этого опровергли представители Великобритании и Чехии. Они назвали поставку определённых военных товаров национальным решением. А также отметили, что союзные страны продолжают оказывать Украине значительную военную помощь, в том числе и предоставление западного вооружения.

В Германии разгорелся скандал из-за "секретного договора НАТО" по поставкам оружия Украине
В Германии разгорелся скандал из-за "секретного договора НАТО" по поставкам оружия Украине

Напомним, статс-секретарь Минобороны Германии Зимтье Мёллер, опровергая обвинения в том, что ФРГ затягивает поставки вооружения на Украину, заявила, что страны НАТО договорились не отправлять Киеву боевые машины пехоты и танки западных моделей. Многие сначала не поверили ей, однако, разобравшись в ситуации, эксперты пришли к мнению, что статс-секретарь озвучила секретное решение альянса.

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Picture alliance via Getty Images / Philipp Schulze

Николь Вербер
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