Литва не знает о "секретном" запрете НАТО на поставки танков и БТР Украине

По словам главы МИД страны, подобное никогда не обсуждалось на встречах альянса в его присутствии. Дипломат уверен, что любая страна может поставлять Киеву "всё, что может произвести".

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис не слышал ни о какой неформальной договорённости в НАТО по поводу запрета на поставки Украине бронетранспортёров и танков западных моделей.

"Нет, я такого не слышал. На тех встречах, на которых я присутствовал, что-либо подобное определённо никогда не обсуждалось", — сказал он интервью газете Bild, отметив, что любое государство может поставлять Украине "всё, что может произвести".

Также, по данным издания, информацию о неформальной договорённости в альянсе о танках до этого опровергли представители Великобритании и Чехии. Они назвали поставку определённых военных товаров национальным решением. А также отметили, что союзные страны продолжают оказывать Украине значительную военную помощь, в том числе и предоставление западного вооружения.