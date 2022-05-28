В Госдуму внесены законопроекты об исполнении бюджетов соцфондов за 2021 год

Так, доходы ФСС в прошлом году составили около 1,428 триллиона рублей, или 175,1% в сравнении с утверждённым уровнем, расходы – 1,316 триллиона (158%).

В Госдуму внесены законопроекты об исполнении бюджетов Пенсионного фонда РФ (ПФР), Фонда социального страхования РФ (ФСС) и Федерального фонда обязательного страхования (ФОМС) за 2021 год. Об этом следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документы предполагают утверждение отчётов об исполнении бюджетов данных государственных внебюджетных фондов за прошлый год. Так, доходы ПФР в 2021-м составили около 9,794 триллиона рублей, или 7,5% к ВВП, а расходы — 10,125 триллиона, 7,7% к ВВП. При этом объём бюджетных ассигнований составил 9,989 триллиона рублей. Получается, что бюджет фонда был исполнен с дефицитом около 331 миллиарда рублей, на покрытие которого пошли остатки средств бюджета на 1 января 2021 года.

Согласно следующему законопроекту, доходы ФСС в 2021 году составили около 1,428 триллиона рублей, или 175,1% в сравнении с утверждённым уровнем, расходы — 1,316 триллиона (158%). То есть профицит составил почти 112 миллиардов рублей. А расходы на финансовое обеспечение публичных нормативных обязательств находились на уровне 926,521 миллиарда рублей. Третий законопроект затрагивает отчёт ФОМС за прошлый год по доходам в объёме 2,631 триллиона рублей. Сумма увеличилась в сравнении с предыдущим на 10%, а по расходам — 2,569 триллиона с увеличением на 8,9% по сравнению с 2020-м. Уточняется, что основным источником доходов стали страховые взносы на ОМС, доля которых в 2021 году составила 88%.