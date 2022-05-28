Политолог Михайлов назвал взятие Красного Лимана сигналом о скором освобождении Донбасса

При этом эксперт счёл тревожными заявления президента США Джо Байдена о возможных поставках систем залпового огня Украине.

Специалист по межнациональным конфликтам, политолог Евгений Михайлов в беседе с телеканалом "360" заявил, что освобождение Донбасса уже не за горами.

По его словам, взятие ВС РФ города Красный Лиман под контроль откроет дорогу на Краматорск и Славянск, а также поможет загнать наиболее боеспособные войска ВСУ в котлы, тем самым окончив освобождение Донбасса.

При этом Михайлов счёл тревожными заявления президента США Джо Байдена о возможных поставках систем залпового огня Украине. Он обратил внимание, что дальность такого вооружения колеблется от 70 до 500 километров, в зависимости от применяемого снаряда, а также предположил, что Байден прекрасно понимает, на что идёт, отправляя Незалежной подобные системы. Потому, если поступит информация о поставках РСЗО, следует сразу применять иную тактику по отношению к Украине, считает Михайлов.