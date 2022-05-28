Генерал Шаманов не исключил, что на демилитаризацию Украины потребуется 5–10 лет

По его мнению, ускорение здесь не сыграет положительной роли, поэтому следует довериться о стратегии Москвы в этом вопросе.

Демилитаризация Украины может продлиться 5–10 лет, считает зампредседателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества генерал-полковник Владимир Шаманов. По его словам, ускорять ход спецоперации в Незалежной не следует.

"Да, демилитаризация Украины может занять от пяти до десяти лет… На сегодняшний день явно проглядывается стремление решить в полном объёме проблему по Донбассу, имеющиеся средства позволяют это сделать… Никаких ускорений в обозримом будущем не надо делать", — подчеркнул он в беседе с РИА "Новости".

Генерал-полковник уверен, что перед военными ВС РФ поставлены чёткие цели и не следует им мешать. А на освобождённых территориях Украины Россия должна устанавливать местную власть, восстанавливать инфраструктуру и создавать условия для жизни людей. Шаманов допустил, что продолжительность спецоперации может повлиять на настроения в обществе, а также со временем России будет сложнее "противостоять коллективному Западу".