Генерал Шаманов не исключил, что на демилитаризацию Украины потребуется 5–10 лет
По его мнению, ускорение здесь не сыграет положительной роли, поэтому следует довериться о стратегии Москвы в этом вопросе.
Демилитаризация Украины может продлиться 5–10 лет, считает зампредседателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества генерал-полковник Владимир Шаманов. По его словам, ускорять ход спецоперации в Незалежной не следует.
"Да, демилитаризация Украины может занять от пяти до десяти лет… На сегодняшний день явно проглядывается стремление решить в полном объёме проблему по Донбассу, имеющиеся средства позволяют это сделать… Никаких ускорений в обозримом будущем не надо делать", — подчеркнул он в беседе с РИА "Новости".
Генерал-полковник уверен, что перед военными ВС РФ поставлены чёткие цели и не следует им мешать. А на освобождённых территориях Украины Россия должна устанавливать местную власть, восстанавливать инфраструктуру и создавать условия для жизни людей. Шаманов допустил, что продолжительность спецоперации может повлиять на настроения в обществе, а также со временем России будет сложнее "противостоять коллективному Западу".
Ранее глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу отметил, что Вооружённые силы России замедляют темпы наступления на Украине. Это делается для того, чтобы все мирные жители могли покинуть окружённые населённые пункты. Однако спецоперация продолжится до полного выполнения всех задач, несмотря на давление Запада.
ТАСС / Сергей Савостьянов