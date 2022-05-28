С кортежем из военных: Опубликовано видео прибытия первого сухогруза в освобождённый порт Мариуполя
Военнослужащие на противодиверсионном катере сопроводили судно от входа в акваторию и до места разгрузки.
Момент прибытия первого сухогруза и его сопровождение в освобождённый порт Мариуполя. Видео © Телеканал "Звезда"
Российский сухогруз первым подтвердил безопасность акватории порта в Мариуполе. Телеканал "Звезда" опубликовал момент прибытия судна и показал, как впервые за три месяца спецоперации грузовое судно причаливает к берегам города.
Так, на ролике запечатлён не только момент прибытия судна, но и сопровождение военными на противодиверсионном катере сухогруза РМ-3 класса в освобождённый порт Мариуполя. "Кортеж" проводил судно от входа в акваторию и до места разгрузки. Пустой сухогруз прибыл в порт для отправки в Ростов-на-Дону металлолома в рамках соглашений, которые были установлены ещё до начала спецоперации.
Ранее Лайф рассказывал, что в порту в Мариуполе планируют к июлю восстановить один из зерновых терминалов. Представитель морской гавани рассказал, что ёмкость зернокомплекса составляет 30 тысяч тонн, его хотят запустить "к первому урожаю".
Телеканал "Звезда"