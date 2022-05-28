С кортежем из военных: Опубликовано видео прибытия первого сухогруза в освобождённый порт Мариуполя

Военнослужащие на противодиверсионном катере сопроводили судно от входа в акваторию и до места разгрузки.

Момент прибытия первого сухогруза и его сопровождение в освобождённый порт Мариуполя. Видео © Телеканал "Звезда"

Российский сухогруз первым подтвердил безопасность акватории порта в Мариуполе. Телеканал "Звезда" опубликовал момент прибытия судна и показал, как впервые за три месяца спецоперации грузовое судно причаливает к берегам города.

Так, на ролике запечатлён не только момент прибытия судна, но и сопровождение военными на противодиверсионном катере сухогруза РМ-3 класса в освобождённый порт Мариуполя. "Кортеж" проводил судно от входа в акваторию и до места разгрузки. Пустой сухогруз прибыл в порт для отправки в Ростов-на-Дону металлолома в рамках соглашений, которые были установлены ещё до начала спецоперации.