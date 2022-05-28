Ранее часы перевели и в Запорожской области, после того как Российская армия освободила этот регион от киевского режима.

Херсонская область перешла на московское время. Более того, новые власти региона приняли решение больше не переводить часы на зимнее время, как это было принято на Украине. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.

"Мы перешли на московское время и живём теперь по мск. Москва — это центр времени Херсонской области", — сказал Стремоусов в беседе с РИА "Новости".