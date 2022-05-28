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Регион
Опубликовано 28 мая 2022, 07:28

Херсонская область перешла на московское время

Ранее часы перевели и в Запорожской области, после того как Российская армия освободила этот регион от киевского режима.

Херсонская область перешла на московское время. Более того, новые власти региона приняли решение больше не переводить часы на зимнее время, как это было принято на Украине. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.

"Мы перешли на московское время и живём теперь по мск. Москва — это центр времени Херсонской области", — сказал Стремоусов в беседе с РИА "Новости".

Херсонская область закрыла границы с подконтрольными Киеву регионами
Херсонская область закрыла границы с подконтрольными Киеву регионами

А ранее новые власти Запорожской области заявили о переводе региона на московское время. Представитель администрации категорично добавил, что больше никаких ориентиров на Киев, в том числе сезонного перевода стрелок.

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ТАСС / SERGEI ILNITSKY

Александра Васильева
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