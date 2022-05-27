Новые власти Запорожской области заявили о переводе региона на московское время

Представитель администрации категорично добавил, что больше никаких ориентиров на Киев, в том числе сезонного перевода стрелок.

Запорожская область перешла на московское время — об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. Таким образом, добавил он, больше не будет перевода часов на зимнее и летнее время, как это было в бытность нахождения региона под контролем Украины.

"Запорожская область перешла на московское время. Больше никаких ориентиров на киевское время и переходов на зимнее и летнее время. Больше стрелки часов переводиться не будут", — сказал РИА "Новости" Рогов.