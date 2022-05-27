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Регион
Опубликовано 27 мая 2022, 03:47
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Новые власти Запорожской области заявили о переводе региона на московское время

Представитель администрации категорично добавил, что больше никаких ориентиров на Киев, в том числе сезонного перевода стрелок.

Запорожская область перешла на московское время — об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. Таким образом, добавил он, больше не будет перевода часов на зимнее и летнее время, как это было в бытность нахождения региона под контролем Украины.

"Запорожская область перешла на московское время. Больше никаких ориентиров на киевское время и переходов на зимнее и летнее время. Больше стрелки часов переводиться не будут", — сказал РИА "Новости" Рогов.

В Запорожской области вернули герб времён Российской империи
В Запорожской области вернули герб времён Российской империи

Ранее Лайф писал, что МВД Запорожья исключило возвращение Херсонской и Запорожской областей в состав Украины. В ведомстве подчеркнули, что Российская армия освободила жителей этих регионов от киевского режима.

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ТАСС / SERGEI ILNITSKY

Арина Родионова
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