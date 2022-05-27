На найденном макете местности нанесены на карту все населённые пункты, посёлки и позиции ВСУ. Сейчас там остались брошенные окопы и разбитая бронетехника.

Подтверждение готовившегося наступления ВСУ в Донбассе обнаружили в посёлке Троицкое Попаснянского района. Бойцы шестого мотострелкового казачьего полка имени Матвея Платова обнаружили в бывшем штабе противника макет местности, на котором обозначены позиции ВСУ и места сосредоточения техники.

"Тут план города, посёлков всех. Всё, как на карте, только в реальном виде", — рассказал один из бойцов РИА "Новости".

Обозначения на макете, по мнению луганских военных, показывают, что украинские войска могли готовиться к наступлению. Населённый пункт, располагающийся у административной границы ЛНР и ДНР, недавно перешёл под контроль Луганской народной милиции, до этого восемь лет там находились украинские силовики. Сейчас остались брошенные окопы и укреплённые сооружения, а также разбитая бронетехника. После бегства ВСУ в бывшем штабе поселились кошки.