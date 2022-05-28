Херсонская область закрыла границы с подконтрольными Киеву регионами
Херсон. Фото © ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY
По словам представителя новой администрации, с той стороны периодически ведут обстрелы буферной зоны, а мужчин принудительно забирают на фронт.
В Херсоне новые власти приняли решение закрыть границу с регионами Украины, подконтрольными Киеву. Это сделано из соображений безопасности, сообщил замглавы Военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
"Пересечение границы со стороны Николаевской и Днепропетровской областей очень опасно, учитывая систематические обстрелы украинских боевиков. После последних обстрелов с их стороны погибли мирные люди, которые оказались в буферной зоне", — приводит РИА "Новости" его слова.
Стремоусов рассказал, что в подконтрольных Киеву регионах пропадают мужчины: их забирают в армию "в качестве пушечного мяса". Ездить туда не рекомендуется. По словам представителя местных властей, из области открыт путь в Крым, республики Донбасса и освобождённые участки Запорожской области.
Как сообщал Лайф, ранее в Херсоне исключили возвращение под контроль Киева. Украина больше не сможет навязывать региону политику, "направленную на уничтожение людей и их самобытности", подчеркнули местные власти. А пока Херсонская и Запорожская области переходят на российский телефонный код. В Херсонской области уже начали работать российские мобильные операторы.