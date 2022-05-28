Херсонская область закрыла границы с подконтрольными Киеву регионами

По словам представителя новой администрации, с той стороны периодически ведут обстрелы буферной зоны, а мужчин принудительно забирают на фронт.

В Херсоне новые власти приняли решение закрыть границу с регионами Украины, подконтрольными Киеву. Это сделано из соображений безопасности, сообщил замглавы Военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"Пересечение границы со стороны Николаевской и Днепропетровской областей очень опасно, учитывая систематические обстрелы украинских боевиков. После последних обстрелов с их стороны погибли мирные люди, которые оказались в буферной зоне", — приводит РИА "Новости" его слова.