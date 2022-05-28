"Кидают на мясо": Пленный боец ВСУ не смог сдержать слёзы, говоря о предательстве командиров

При этом они удивлены нормальному отношению к себе в плену и призывают украинских военных сложить оружие.

Кадры допроса пленных ВСУ. Видео © Минобороны РФ

Очередные военнопленные ВСУ рассказали, как их бросило командование, а также про отношение к ним российских солдат. Кадры допроса показало Минобороны РФ.

"Сказали [командование ВСУ], что это максимум на сутки. Потом к вам приедут, поменяют. Вы окопайтесь. Мы окопались и сидели трое суток. Последние сутки мы сидели уже без воды и без пищи. Наши отступили, мы остались, а нас никто не предупредил, что нужно отступать", — поделился пленный военнослужащий ВСУ Виталий Гриценко.

С наступлением темноты их отряд решил самостоятельно покинуть позиции, но заблудился в лесу, продолжает украинский боец. Затем вышли к селу, которое уже было занято российскими войсками, где и попали в плен. При этом солдат ВСУ удивило нормальное отношение к ним со стороны бойцов ВС РФ.

"Российские [военные] — хорошие люди, хорошие солдаты. Ничего плохого не могу сказать. Они не издеваются, как нам говорили. Они дружные, как брат с братом, как сестра с сестрой. Украинцы не такие", — рассказал украинский военнопленный Андрей Паранич со слезами на глазах и добавил, что командиры ВСУ просто "кидают бойцов на мясо".

Все они теперь призывают своих товарищей, ещё ведущих бои, сложить оружие и прекратить воевать за руководство, которое бросило их на произвол судьбы. А также желают победы России.