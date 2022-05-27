Минобороны РФ: Украинские пленные восхитились российскими военными

По словам одного из них, обеспечение его подразделения было ужасным. Но когда он вместе с другими сослуживцами попал в тыл ВС РФ, то им дали воду, еду и сигареты.

Украинский военнопленный выразил восхищение российскими солдатами. Видео © Минобороны РФ

Украинский пленный Андрей Каминский выразил восхищение российскими военными. На кадрах, опубликованных Минобороны РФ, он отметил, что вместе с сослуживцами был очень рад наконец поесть, поскольку никакого обеспечения его подразделения не было с тех пор, как они заступили на блокпосты.

"Когда мы приехали в тыл, ребята нас же сразу развязали, дали воды и дали покушать, мы улыбались. Я говорил своим ребятам: "Посмотрите, вы улыбаетесь, за столько времени этого не было никогда". Хорошие, крутые ребята", — сказал он.

Каминский и его сослуживцы сами решили сдаться в плен, приняв этот вариант развития событий как самый лучший. Российские военные предоставили украинским сигареты, воду, тёплую гречку, всего этого у них не было очень давно. По его словам, во время службы на блокпостах обеспечения нормального не было. Пленный также отметил и командира в тылу, назвав его отличным человеком. При взгляде на него сразу становится понятно, что, если он сказал, что всё будет хорошо, значит, это правда, подчеркнул украинский солдат.