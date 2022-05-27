Минобороны РФ: Украинские пленные восхитились российскими военными
По словам одного из них, обеспечение его подразделения было ужасным. Но когда он вместе с другими сослуживцами попал в тыл ВС РФ, то им дали воду, еду и сигареты.
Украинский военнопленный выразил восхищение российскими солдатами. Видео © Минобороны РФ
Украинский пленный Андрей Каминский выразил восхищение российскими военными. На кадрах, опубликованных Минобороны РФ, он отметил, что вместе с сослуживцами был очень рад наконец поесть, поскольку никакого обеспечения его подразделения не было с тех пор, как они заступили на блокпосты.
"Когда мы приехали в тыл, ребята нас же сразу развязали, дали воды и дали покушать, мы улыбались. Я говорил своим ребятам: "Посмотрите, вы улыбаетесь, за столько времени этого не было никогда". Хорошие, крутые ребята", — сказал он.
Каминский и его сослуживцы сами решили сдаться в плен, приняв этот вариант развития событий как самый лучший. Российские военные предоставили украинским сигареты, воду, тёплую гречку, всего этого у них не было очень давно. По его словам, во время службы на блокпостах обеспечения нормального не было. Пленный также отметил и командира в тылу, назвав его отличным человеком. При взгляде на него сразу становится понятно, что, если он сказал, что всё будет хорошо, значит, это правда, подчеркнул украинский солдат.
Ранее украинские пленные рассказали, как ВСУ списывают погибших на дезертиров. По словам военных, люди не собирались воевать. Им обещали, что они будут проверять документы и машины гражданских, но обманули.
Минобороны РФ