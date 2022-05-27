"Близким и родным нагло врут": Украинские пленные рассказали, как ВСУ списывают погибших на дезертиров

По словам военных, люди не собирались воевать. Им обещали, что они будут проверять документы и машины гражданских, но обманули.

Украинские военнопленные рассказали, что Киев списывает погибших на дезертиров и без вести пропавших. Видео © Минобороны РФ

Минобороны России опубликовало видео с украинскими военнопленными. В частности, они пожаловались на отношение руководства к ним и обвинили командование во вранье. Также один из них рассказал, что киевский режим скрывает реальные потери среди украинских военных, списывая погибших на дезертиров и без вести пропавших.

"Я случайно узнал, что те, с кем был знаком лично, в документах числятся дезертирами и пропавшими без вести. Получается, что командование просто списало и скрыло потери, а близким и родным нагло врут", — рассказал он.

Военный также поделился, что в середине марта командир приказал выкопать траншею шириной в два метра и длиной в 50 метров. Она была нужна для захоронения порядка 50 сослуживцев, рассказал украинец, а среди них были и его знакомые.

"Люди не хотели воевать, они пришли, чтобы на блокпостах стоять", — сказал другой военнопленный.

По его словам, сложить оружие — это самый лучший вариант для украинских военных. ВС России сразу же обеспечили их водой и едой, дали гречку и сигареты. Всего этого у них не было, когда они заступали на блокпосты в Луцке.

Третий же поделился, что командир забирал группу военных каждую ночь и заставлял копать, несмотря на дождь. Однажды их днём загрузили по машинам и увезли в село. Там уже были какие-то военные. Украинец предположил, что это могли быть люди от "Правого сектора"*, которые уже подготовили там свои позиции. Возле них военным и приказали копать.

"Никто не хотел [воевать]. Мы все хотели оттуда уехать как можно скорее. Мы не хотели туда ехать, во-первых. Нас обманным путём туда завезли. Нам обещали, что мы будем где-то стоять далеко оттуда, на блокпостах проверять гражданские машины, проверять документы", — сказал военнопленный.

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