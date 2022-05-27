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Опубликовано 27 мая 2022, 13:16

Слуцкий единогласно избран новым лидером ЛДПР

А ранее, 18 мая, его избрали руководителем фракции партии в Госдуме.

Объявление результатов голосования за нового лидера ЛДПР. Видео © телеграм-канал партии ЛДПР

Депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий единогласно избран новым главой партии ЛДПР. Такое решение было принято на внеочередном съезде политсилы, который состоялся в пятницу в Москве.

Слуцкий был единственным кандидатом, включённым в бюллетень для голосования. А ранее, 18 мая, его избрали руководителем фракции ЛДПР в Госдуме. За кандидатуру депутата проголосовало большинство представителей партии либерал-демократов в палате.

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Напомним, бывший лидер партии Владимир Вольфович Жириновский скончался 6 апреля. Его похоронили на Новодевичьем кладбище. В Минздраве рассказали, что медики до последнего боролись за жизнь известного политика.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Александра Вишнякова
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