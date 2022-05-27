Слуцкий единогласно избран новым лидером ЛДПР
А ранее, 18 мая, его избрали руководителем фракции партии в Госдуме.
Объявление результатов голосования за нового лидера ЛДПР. Видео © телеграм-канал партии ЛДПР
Депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий единогласно избран новым главой партии ЛДПР. Такое решение было принято на внеочередном съезде политсилы, который состоялся в пятницу в Москве.
Слуцкий был единственным кандидатом, включённым в бюллетень для голосования. А ранее, 18 мая, его избрали руководителем фракции ЛДПР в Госдуме. За кандидатуру депутата проголосовало большинство представителей партии либерал-демократов в палате.
Напомним, бывший лидер партии Владимир Вольфович Жириновский скончался 6 апреля. Его похоронили на Новодевичьем кладбище. В Минздраве рассказали, что медики до последнего боролись за жизнь известного политика.
ТАСС / Михаил Терещенко