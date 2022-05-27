Песков: Переговоры с Украиной заморожены по решению Киева

Представитель Кремля подчеркнул, что руководство Незалежной "постоянно делает заявления, которые противоречат друг другу", что не позволяет "в полной мере понять, чего же хочет" государство.

Переговоры с Киевом заморожены по решению украинских властей, что не соотносится с позицией президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

"Переговоры заморожены по решению и в соответствии с линией, избранной украинской стороной, что абсолютно контрастирует с заявлениями Зеленского", — сказал представитель Кремля в ходе общения с журналистами.

Песков подчеркнул, что руководство Украины "постоянно делает заявления, которые противоречат друг другу", что не позволяет "в полной мере понять, чего же хочет" Киев и готов ли он "проявить трезвый подход и осознать реальное положение дел".