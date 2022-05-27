"Показать силу против РФ": Эксперт Леонков объяснил, для чего США могут поставить Киеву системы залпового огня

Если это делать быстро, то в Незалежную могут отправить 19 установок, сейчас стоящие на вооружении армии Румынии, уверен специалист, однако у РФ есть средства для их обнаружения и уничтожения.

Вашингтон может осуществить поставки Киеву систем залпового огня для возможного нанесения последнего, но самого мощного удара, на который способны украинские власти. Такое мнение Лайфу высказал военный эксперт Алексей Леонков.

"Я думаю, что такого рода поставки будут возможны в том случае, если американцы решат, что такое вооружение принесёт определённую пользу в тех планах, которые они строили, когда вооружали Киев. Такого рода планы, наверное, связаны с тем, что сейчас обсуждается возможность какого-то последнего, но самого мощного удара, на который способен Киев, чтобы как-то показать свою силу против России", — сказал специалист.

По его словам, британская разведка советует Украине ударить по херсонской группировке, однако для этого нужно собрать силы и средства, чтобы попытаться отправить российские подразделения за Днепр. Эксперт поделился информацией, согласно которой ВСУ планируют выставить на правой стороне Днепра новые оборонительные рубежи.

"Это как в годы Великой Отечественной войны немцы строили оборонительные сооружения. Назывались они Восточный вал. Но построить такого рода оборону им мешает группировка российский войск, которая находится под Херсоном. Они давно обсуждают это", — заметил Леонков.

Быстро в Незалежную могут поставить 19 установок, сейчас стоящие на вооружении армии Румынии, уточнил эксперт, однако у ВС РФ есть всё, чтобы обнаружить эти установки и уничтожить их.