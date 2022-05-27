New York Times: Между США, ЕС и Украиной произошёл раскол по целям в конфликте

Пока Вашингтон называет Россию страной-изгоем, которая должна быть исключена из мировой экономики, в Европе предупреждают об опасностях такого подхода.

Между США, Европой и Украиной наметился раскол в оценках того, как должна выглядеть "победа" на Украине. Об этом пишет американская газета The New York Times.

В статье издание отмечает, что единство наблюдалось в течение трёх месяцев, но когда спецоперация России, а точнее, антироссийские санкции начали бить по экономике тех стран, которые их вводили, стал наблюдаться раскол.

"В ситуации, когда США называют Россию страной-изгоем, которая должна быть исключена из мировой экономики, остальные, преимущественно в Европе, предупреждают об опасностях", — говорится в публикации.

Газета отмечает, что разногласия по поводу целей на Украине открыто проявились на Всемирном экономическом форуме в Давосе на этой неделе, когда Генри Киссинджер, 99-летний бывший госсекретарь, предположил, что Украине, вероятно, придётся отказаться от части территории в ходе переговоров.

Газета напоминает, что ранее Зеленский неоднократно говорил о том, что Киев намерен добиваться отвода войск на линию соприкосновения по состоянию на 23 февраля текущего года. Но даже эти цели некоторые европейские чиновники и военные эксперты считают амбициозными.