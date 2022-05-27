ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 мая 2022, 09:18

Минобороны: Средства ПВО РФ сбили украинский МиГ-29 в Одесской области

Кроме того, было уничтожено восемь беспилотников Незалежной, а также перехвачена одна баллистическая ракета "Точка-У".

Российские средства ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 над населённым пунктом Беляры в Одесской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Кроме того, в районах населённых пунктов Липцы, Балаклея, Малые Проходы, Глубокое, Глинское Харьковской области, Ямполь, Масляковка, Васильевка Донецкой Народной Республики уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов, а также перехвачена одна украинская баллистическая ракета "Точка-У" в районе Сватова Луганской Народной Республики", — добавил он.

Самая мощная и дальнобойная: Минобороны показало видео работы САУ "Малка" в ходе "Операции Z"
Самая мощная и дальнобойная: Минобороны показало видео работы САУ "Малка" в ходе "Операции Z"

Конашенков уточнил, что всего за время "Операции Z" на Украине военные РФ уничтожили 180 самолётов противника, 127 вертолётов и больше тысячи беспилотников. Также ликвидированы 324 зенитных ракетных комплекса, 3281 танк и другие боевые бронированные машины, 438 установок реактивных систем залпового огня, 1693 орудия полевой артиллерии и миномёта, 3218 специальных военных автомобилей.

Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ ракетами нанесли удары по позициям горной штурмовой бригады ВСУ. Также были уничтожены пусковая установка ЗРК "Бук-М1", радиолокатор подсвета и наведения ЗРК С-300 и радиолокационная станция наведения и целеуказания ПВО, сообщил генерал-майор Конашенков.

BannerImage

Anadolu Agency via Getty Images / Muhammed Enes Yildirim

Варвара Романова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Игорь Конашенков
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar