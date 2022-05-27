Минобороны: Средства ПВО РФ сбили украинский МиГ-29 в Одесской области

Кроме того, было уничтожено восемь беспилотников Незалежной, а также перехвачена одна баллистическая ракета "Точка-У".

Российские средства ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 над населённым пунктом Беляры в Одесской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Кроме того, в районах населённых пунктов Липцы, Балаклея, Малые Проходы, Глубокое, Глинское Харьковской области, Ямполь, Масляковка, Васильевка Донецкой Народной Республики уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов, а также перехвачена одна украинская баллистическая ракета "Точка-У" в районе Сватова Луганской Народной Республики", — добавил он.

Конашенков уточнил, что всего за время "Операции Z" на Украине военные РФ уничтожили 180 самолётов противника, 127 вертолётов и больше тысячи беспилотников. Также ликвидированы 324 зенитных ракетных комплекса, 3281 танк и другие боевые бронированные машины, 438 установок реактивных систем залпового огня, 1693 орудия полевой артиллерии и миномёта, 3218 специальных военных автомобилей.