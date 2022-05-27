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Опубликовано 27 мая 2022, 07:13
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Самая мощная и дальнобойная: Минобороны показало видео работы САУ "Малка" в ходе "Операции Z"

Скорострельность орудия калибра 203 мм составляет до 2,5 выстрела в минуту, дальность — около 50 километров. Оно предназначено для решения особых задач, уточнили в ведомстве.

Работа САУ 2С7М "Малка" в ходе спецоперации на Украине. Видео © Минобороны РФ

Министерство обороны РФ показало видео работы самой мощной и дальнобойной отечественной самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С7М "Малка" в ходе специальной военной операции на Украине.

САУ "Малка" обладает орудием калибра 203 мм и предназначена для решения особых задач — подавления и ликвидации особо защищённых пунктов управления войсками, артиллерии, миномётов, бронированной техники, тылов и живой силы противника, уточнили в пресс-службе ведомства. Скорострельность орудия составляет до 2,5 выстрела в минуту, дальность — около 50 километров.

"Если скопление противника, то тогда батареей работаем, например, сооружения разломать, то тоже батареей. А если танк в окопе или бункере, то одним орудием прицеливаемся, а потом батареей поражаем", — рассказал номер расчёта САУ Артур.

"Точку-У" видно через секунды после пуска: Минобороны показало работу "Неба-Т" на Украине
"Точку-У" видно через секунды после пуска: Минобороны показало работу "Неба-Т" на Украине

В Минобороны уточнили, что для своевременного обнаружения целей, передачи данных и корректировки огня установки используются современные беспилотные летательные аппараты "Орлан-10".

Ранее Минобороны показало видео с захваченными десантниками укреплёнными бункерами ВСУ. В результате обстрела из арторудий и миномётов противник понёс потери, после наступления подразделений военные ВСУ бросили свои позиции и отступили.

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Минобороны РФ

Артур Лапсаков
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