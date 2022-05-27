Пушилин: Финансировавшие нацбаты украинские предприятия перейдут в госсобственность

По словам главы Донецкой Народной Республики, если правоохранителями будет доказана подобная деятельность компаний, это будет означать их участие в геноциде жителей Донбасса.

Спонсирующие националистические батальоны предприятия в Донецкой Народной Республике, принадлежащие украинским и иностранным собственникам, будут национализированы. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Если проходило прямое финансирование националистических батальонов, то, по сути, это прямое участие в геноциде наших граждан. И судьба этих предприятий будет решаться совершенно в другом ключе", — сказал он в интервью РИА "Новости".

Если правоохранители установят участие компаний в финансировании подобных организаций, они будут переходить в государственную собственность, предупредил Пушилин.