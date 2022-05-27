Пушилин: Финансировавшие нацбаты украинские предприятия перейдут в госсобственность
По словам главы Донецкой Народной Республики, если правоохранителями будет доказана подобная деятельность компаний, это будет означать их участие в геноциде жителей Донбасса.
Спонсирующие националистические батальоны предприятия в Донецкой Народной Республике, принадлежащие украинским и иностранным собственникам, будут национализированы. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Если проходило прямое финансирование националистических батальонов, то, по сути, это прямое участие в геноциде наших граждан. И судьба этих предприятий будет решаться совершенно в другом ключе", — сказал он в интервью РИА "Новости".
Если правоохранители установят участие компаний в финансировании подобных организаций, они будут переходить в государственную собственность, предупредил Пушилин.
Ранее Пушилин заявил о необходимости ускорить спецоперацию на севере ДНР из-за ситуации с водой. Киев перекрыл гидроузлы в Донецке, Макеевке и Горловке. По словам главы республики, противник в любой момент может взорвать другие узлы водообеспечения.
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