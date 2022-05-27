AP: Запад обсуждает возможность для бизнесменов РФ "откупиться" от санкций

Обсуждаемый вариант помог бы устранить юридические трудности, которые могли бы возникнуть в случае принудительной конфискации замороженных средств российских олигархов.

Западные страны предлагают дать возможность российским бизнесменам "откупиться" от санкций при условии добровольной передачи средств на восстановление Украины. Об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на правительственных чиновников, знакомых с данным вопросом.

С таким предложением выступила заместитель премьера и глава Минфина Канады Христя Фриланд на встрече с министрами финансов стран "Большой семёрки", которая проходила в Германии на прошлой неделе. Некоторые предприниматели РФ сами поднимали данную тему в разговорах с Фриланд, которая знакома с ними ещё со времён работы журналистом в Москве. Причём украинская сторона была в курсе этих обсуждений и не выступала против.

По словам чиновников, реализация этого предложения поможет устранить юридические трудности, которые могли бы возникнуть в случае принудительной конфискации средств предпринимателей, попавших в санкционный список. И хотя на данный момент это только идея, Запад проявил к ней интерес, пишет агентство.