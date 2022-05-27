Новые власти Запорожской области предложили передать России военные базы

В военно-гражданской администрации региона убеждены, что залогом его безопасности должно быть постоянное присутствие Армии РФ.

Необходимо передать России украинские военные базы на приазовской части освобождённых территорий Украины. Такое мнение высказал член главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Моё глубокое убеждение, что залогом безопасности Запорожской области должно быть постоянное присутствие Российской армии. Это даст нам понимание, спокойствие и гарантии безопасности", — заявил Рогов в беседе с РИА "Новости".

По его мнению, местом размещения российских военных баз могут стать бывшая украинская военно-морская база "Восток", расположенная в освобождённом городе Бердянске на берегу Азовского моря, а также военно-воздушная база в Мелитополе.