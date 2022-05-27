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Регион
Опубликовано 27 мая 2022, 04:26
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Арестович допустил потерю Украиной города Лимана

Он указал на возросший уровень оперативного управления и умений российских соединений в Донбассе.

Вооружённые силы Украины, по предварительным данным Киева, отступили из города Лимана в Донбассе. Об этом сообщил советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.

"По непроверенным данным, мы потеряли город Лиман. Это ещё нужно проверить", — подчеркнул он.

При этом он указал на возросший уровень оперативного управления и умений Российской армии в ходе боёв в Донбассе.

Светлодарск перешёл под оперативный контроль ДНР
Светлодарск перешёл под оперативный контроль ДНР

Как сообщал Лайф, войска ДНР 24 мая начали штурм города Красный Лиман. Уже несколько десятков населённых пунктов на севере республики освобождены от украинских сил.

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ТАСС / Александр Гармаев

Артем Порвин
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