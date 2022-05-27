Арестович допустил потерю Украиной города Лимана
Он указал на возросший уровень оперативного управления и умений российских соединений в Донбассе.
Вооружённые силы Украины, по предварительным данным Киева, отступили из города Лимана в Донбассе. Об этом сообщил советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.
"По непроверенным данным, мы потеряли город Лиман. Это ещё нужно проверить", — подчеркнул он.
При этом он указал на возросший уровень оперативного управления и умений Российской армии в ходе боёв в Донбассе.
Как сообщал Лайф, войска ДНР 24 мая начали штурм города Красный Лиман. Уже несколько десятков населённых пунктов на севере республики освобождены от украинских сил.
ТАСС / Александр Гармаев