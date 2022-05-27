ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 мая 2022, 08:27
9253

ВС РФ ракетами нанесли удары по позициям горной штурмовой бригады ВСУ

Также были уничтожены пусковая установка ЗРК "Бук-М1", радиолокатор подсвета и наведения ЗРК С-300 и радиолокационная станция наведения и целеуказания ПВО, сообщил генерал-майор Конашенков.

Российские войска нанесли ракетный удар по позициям 10-й отдельной горной штурмовой бригады Вооружённых сил Украины в районе Бахмута в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Как он уточнил в ходе брифинга, в результате были поражены семь командно-наблюдательных пунктов и 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники.

Также ВС РФ уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" и радиолокатор подсвета и наведения ЗРК С-300 в районе Барвенкова, а в районе Гусаровки Харьковской области российские войска поразили украинскую радиолокационную станцию наведения и целеуказания ПВО.

Самая мощная и дальнобойная: Минобороны показало видео работы САУ "Малка" в ходе "Операции Z"
Самая мощная и дальнобойная: Минобороны показало видео работы САУ "Малка" в ходе "Операции Z"

За минувшие сутки оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожили более 250 националистов при поражении 44 районов сосредоточения живой силы и военной техники, выведены из строя 84 единицы вооружения и военной техники, в том числе девять танков, пять установок реактивной системы залпового огня "Град", десять орудий полевой артиллерии и 22 автомобиля. Кроме того, в районе населённого пункта Спорное в ДНР и Барвенково уничтожены два склада боеприпасов.

Удары были нанесены по 77 пунктам управления подразделений ВСУ, 412 районам сосредоточения живой силы и военной техники, а также по 53-м артиллерийским огневым позициям. Кроме того, Конашенков сообщил о срыве очередной попытки наведения понтонной переправы украинскими военнослужащими через реку Северский Донец в районе населённого пункта Завгороднее Харьковской области.

Силы ДНР и ЛНР освободили и взяли под контроль Красный Лиман
Силы ДНР и ЛНР освободили и взяли под контроль Красный Лиман

А ранее Минобороны показало работу "Неба-Т" на Украине. В ходе специальной военной операции операторы в круглосуточном режиме следят за безопасностью воздушного пространства и передают данные зенитно-ракетным войскам.

BannerImage

Кадр видео Минобороны РФ

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Игорь Конашенков
  • Донбасс
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar