ВС РФ ракетами нанесли удары по позициям горной штурмовой бригады ВСУ

Также были уничтожены пусковая установка ЗРК "Бук-М1", радиолокатор подсвета и наведения ЗРК С-300 и радиолокационная станция наведения и целеуказания ПВО, сообщил генерал-майор Конашенков.

Российские войска нанесли ракетный удар по позициям 10-й отдельной горной штурмовой бригады Вооружённых сил Украины в районе Бахмута в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Как он уточнил в ходе брифинга, в результате были поражены семь командно-наблюдательных пунктов и 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники.

Также ВС РФ уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" и радиолокатор подсвета и наведения ЗРК С-300 в районе Барвенкова, а в районе Гусаровки Харьковской области российские войска поразили украинскую радиолокационную станцию наведения и целеуказания ПВО.

За минувшие сутки оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожили более 250 националистов при поражении 44 районов сосредоточения живой силы и военной техники, выведены из строя 84 единицы вооружения и военной техники, в том числе девять танков, пять установок реактивной системы залпового огня "Град", десять орудий полевой артиллерии и 22 автомобиля. Кроме того, в районе населённого пункта Спорное в ДНР и Барвенково уничтожены два склада боеприпасов.

Удары были нанесены по 77 пунктам управления подразделений ВСУ, 412 районам сосредоточения живой силы и военной техники, а также по 53-м артиллерийским огневым позициям. Кроме того, Конашенков сообщил о срыве очередной попытки наведения понтонной переправы украинскими военнослужащими через реку Северский Донец в районе населённого пункта Завгороднее Харьковской области.