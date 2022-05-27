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Опубликовано 27 мая 2022, 07:59
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Силы ДНР и ЛНР освободили и взяли под контроль Красный Лиман

Всего же под контролем войск народных республик находится уже 220 населённых пунктов.

Силы ДНР и ЛНР при поддержке российских военных освободили Красный Лиман. Всего же под контролем войск находится уже 220 населённых пунктов. Об этом заявили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Карта подконтрольных ДНР и ЛНР населённых пунктов. Фото © Телеграм-канал Штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики

Карта подконтрольных ДНР и ЛНР населённых пунктов. Фото © Телеграм-канал Штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики

"По состоянию на 27 мая 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 220 населёнными пунктами, включая Красный Лиман", — говорится в сообщении.

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Напомним, войска ДНР возобновили наступление против ВСУ в районе Авдеевки и Красного Лимана 23 мая. 24 мая начался штурм города. А накануне советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович подтвердил, что украинские силы отступили из Лимана.

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ТАСС / AP Photo / Alexei Alexandrov

Александра Вишнякова
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