Силы ДНР и ЛНР освободили и взяли под контроль Красный Лиман

Всего же под контролем войск народных республик находится уже 220 населённых пунктов.

Силы ДНР и ЛНР при поддержке российских военных освободили Красный Лиман. Всего же под контролем войск находится уже 220 населённых пунктов. Об этом заявили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Карта подконтрольных ДНР и ЛНР населённых пунктов. Фото © Телеграм-канал Штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики