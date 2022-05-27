"Местные жители восстанавливать не хотят": Пушилин рассказал о судьбе "Азовстали"

По словам главы ДНР, комбинат был построен с нарушениями — без учёта розы ветров — и всё загрязнение шло на город и море.

Жители Мариуполя склоняются к тому, что восстанавливать завод "Азовсталь" не нужно. Они исходят из соображений экологии, так как комбинат был построен с нарушениями, без учёта розы ветров, и всё загрязнение шло на город и море, из-за этого среди мариупольцев росло количество онкологических заболеваний. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Именно он (завод. — Прим. Лайфа) не позволял Мариуполю стать курортным городом, несмотря на то что все остальные атрибуты и все остальные составляющие присутствовали: это неглубокое тёплое море, это море, которое содержит большое количество йода, что полезно при ряде заболеваний", — цитирует Пушилина РИА "Новости".

По его словам, в планах восстановления города по "Азовстали" было несколько вариантов: построить технопарк, парковую зону или жилой массив на месте комбината.