"Местные жители восстанавливать не хотят": Пушилин рассказал о судьбе "Азовстали"
По словам главы ДНР, комбинат был построен с нарушениями — без учёта розы ветров — и всё загрязнение шло на город и море.
Жители Мариуполя склоняются к тому, что восстанавливать завод "Азовсталь" не нужно. Они исходят из соображений экологии, так как комбинат был построен с нарушениями, без учёта розы ветров, и всё загрязнение шло на город и море, из-за этого среди мариупольцев росло количество онкологических заболеваний. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Именно он (завод. — Прим. Лайфа) не позволял Мариуполю стать курортным городом, несмотря на то что все остальные атрибуты и все остальные составляющие присутствовали: это неглубокое тёплое море, это море, которое содержит большое количество йода, что полезно при ряде заболеваний", — цитирует Пушилина РИА "Новости".
По его словам, в планах восстановления города по "Азовстали" было несколько вариантов: построить технопарк, парковую зону или жилой массив на месте комбината.
"Это те варианты, которые в принципе будут рассматриваться в окончательном виде, и уже жители Мариуполя будут принимать решение", — добавил глава ДНР.
Как уже писал Лайф, территория завода "Азовсталь" в Мариуполе была полностью освобождена несколько дней назад. По данным Минобороны РФ, 21 мая последняя группа украинских силовиков в количестве 531 человека вышла из катакомб наружу. Всего "Азовсталь" покинуло 2439 украинских военных. Однако глава ДНР Денис Пушилин позже рассказал, что на заводе нашли солдат, которые либо спрятались, либо отстали от основной группы при сдаче в плен. На полную зачистку комбината необходимо две-три недели, считает замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
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