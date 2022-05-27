В ФСБ России сообщили об усилении подразделений на границе с Украиной

В результате ударов и проведения украинской стороной "акций устрашения" на территории РФ есть жертвы и разрушения, обстановка остаётся сложной, признал директор погранслужбы.

Пограничные подразделения, находящиеся на границе с Украиной, усилены из-за обстрелов и артиллерийских ударов по территории России. Об этом сообщил первый заместитель директора ФСБ, руководитель Пограничной службы ФСБ России, генерал армии Владимир Кулишов.

"В целях пресечения вооружённых провокаций и обеспечения пограничной безопасности на границе с Украиной подразделения пограничных органов усилены резервами, развёрнуты дополнительные временные пограничные посты", — сказал он в беседе с "Российской газетой".