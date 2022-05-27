В ФСБ России сообщили об усилении подразделений на границе с Украиной
В результате ударов и проведения украинской стороной "акций устрашения" на территории РФ есть жертвы и разрушения, обстановка остаётся сложной, признал директор погранслужбы.
Пограничные подразделения, находящиеся на границе с Украиной, усилены из-за обстрелов и артиллерийских ударов по территории России. Об этом сообщил первый заместитель директора ФСБ, руководитель Пограничной службы ФСБ России, генерал армии Владимир Кулишов.
"В целях пресечения вооружённых провокаций и обеспечения пограничной безопасности на границе с Украиной подразделения пограничных органов усилены резервами, развёрнуты дополнительные временные пограничные посты", — сказал он в беседе с "Российской газетой".
Кулишов напомнил, что в результате ударов и проведения "акций устрашения" на территории РФ есть жертвы и разрушения, обстановка на границе остаётся сложной. По словам директора погранслужбы, прикрытие угрожаемых направлений осуществляется укрупнёнными пограничными нарядами на бронетехнике и с групповым оружием.
Ранее Лайф рассказывал, что в результате обстрела белгородского села Журавлёвка 26 мая ранения получила женщина, позднее губернатор области Вячеслав Гладков сообщил о её гибели. Глава региона призвал жителей нескольких населённых пунктов, находящихся у границы, до особого распоряжения пока не посещать их, для этого областные власти введут запрет на въезд в Журавлёвку.
TACC / ЦОС ФСБ РФ