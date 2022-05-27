Под видом беженцев: Глава Погранслужбы заявил о попытках украинских боевиков попасть в Россию

В потоке мигрантов пограничники совместно с сотрудниками территориальных органов безопасности и подразделений Росгвардии уже выявили около 250 таких злоумышленников.

Украинские националисты пытаются попасть на территорию Россию под видом беженцев. Об этом сообщил первый заместитель директора ФСБ, руководитель Пограничной службы, генерал армии Владимир Кулишов.

"Под видом беженцев в нашу страну пытаются проникнуть праворадикальные и националистические элементы, в том числе участвовавшие в боевых действиях на Юго-Востоке Украины", — сказал Кулишов в беседе с "Российской газетой".

Он рассказал, что в потоке украинских беженцев пограничники совместно с сотрудниками территориальных органов безопасности и подразделений Росгвардии уже выявили около 250 боевиков.