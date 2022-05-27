Британский католический епископ открыто поддержал "Операцию Z" и Путина

По словам Уильямсона, глупая Европа "следует приказам США в их попытке сокрушить Россию", поскольку она — последнее препятствие на пути к мировому порядку на их условиях.

В поддержку специальной военной операции РФ на Украине открыто выступил католический епископ-лефеврист Ричард Уильямсон. Обращаясь к прихожанам одного из варшавских костёлов, он назвал Россию последним препятствием на пути к единому мировому порядку в американской версии.

"Среди глав государств лишь один выступил против сил зла. Это не Борис Джонсон в Англии. Это не Макрон во Франции. Это не Драги в Италии. Это Владимир Путин. Может, он не ангел и не святой, и всё же он человек разума и большой смелости. И как глава России он имеет возможность встать против единого мирового правительства", — цитирует "Интерфакс" епископа Уильямсона.

Епископ высказался, что "русские сражаются в Украине, но не затем, чтобы Украину раздавить и уничтожить". В этой связи Уильямсон напомнил цель спецоперации, озвученную Путиным: денацификация и демилитаризация Украины. Но "глупая", по словам Уильямсона, Европа "следует приказам США в их попытке сокрушить Россию". Священник отметил, что "Европа очень порочна — и в миру, и в церкви", и её лидеры не заслуживают, чтобы идти за ними. Он озвучил мнение, что "следующей уловкой преступников, правящих миром, будет искусственно созданный голод", и призывает европейцев запастись продуктами, пока их ещё можно купить.

"Они устроили трюк с ковидом, они устроили трюк с Украиной, которая провоцировала Россию с 2014 года. Россия вынуждена была себя защищать. Настоящий агрессор — не тот, кто таковым выглядит. Агенты США провоцировали Россию из Украины в течение нескольких лет", — сказал епископ.

На проповеди, которая прозвучала 15 мая, Уильямсон посетовал, что для многих американцев, которые в большинстве своём были христианами, настоящая религия теперь — это политика, и "многие из них из патриотизма хотят разрушить Россию, поскольку Россия — последнее препятствие на пути к единому мировому порядку".