Чего добилась Россия за три месяца "Операции Z" на Украине Самый важный и очевидный итог трёх месяцев боевых действий — слом боеготовности украинской армии и контроль над стратегическими объектами Востока и Юга страны. 31500 31500 Военнослужащие у пункта временного размещения в селе Безыменное, перешедшем под контроль ДНР, куда эвакуируют жителей Мариуполя. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв

Карта спецоперации на Украине

24 мая в Минобороны России сообщили, что с начала спецоперации на Украине российские войска уничтожили до пяти тысяч единиц бронетехники и артиллерии противника. Также выведено из строя 178 самолётов, 126 вертолётов, 1006 БПЛА, 322 ЗРК, 430 установок РСЗО, 1671 орудие полевой артиллерии и миномётов, а также 3155 военных автомобилей. Сухие цифры официального рапорта, по мнению военного эксперта Алексея Леонкова, можно трактовать так: вся система обороны и военного снабжения, выстроенная Киевом в Донбассе за восемь лет, была сломана и растоптана.

Если говорить о промежуточных итогах СВО, то можно сказать, что вся система обороны, которую выстроила украинская армия в Донбассе, сейчас практически сломана. Вопрос существования тех немногих очагов, которые ещё остались, решится в ближайшее время Алексей Леонков Военный эксперт

Взятие "Азовстали" в Мариуполе и сдача "азовцев" в плен

20 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении "Азовстали" и взятии под контроль Мариуполя, бои за который шли с конца февраля. Взятие этого района и установление контроля над акваторией Азовского моря — одна из самых успешных и крупных военных операций в новейшей истории Вооружённых сил России. По мнению военного эксперта Константина Сивкова, численность войск противника в этом районе приближалась к полноценной армии.

Вот эта группировка "Азова" и остальных сил, включая Нацгвардию и силы морской пехоты, на момент окружения составляла примерно 25 тыс. человек. Никто из них не вышел. Либо полегли, либо сдались Константин Сивков Военный эксперт, доктор военных наук

Эпопея с "Азовсталью" прогремела на весь мир. Это была настоящая осада "города в городе". Напомним, после окружения Мариуполя объединёнными силами ВС РФ и НМ ДНР и вытеснения боевиков из порта и других гражданских объектов боевики устремились на территорию комбината "Азовсталь", где и окопались. После ряда неудачных эвакуаций части ВСУ и националисты ушли в подвалы, по сути являющиеся крупнейшими подземными катакомбами Донбасса. По мнению некоторых военных экспертов, там можно было сидеть очень долго, тем более, как оказалось, запасов у боевиков хватало. Тем не менее российские военные совместно с силами ДНР вынудили "Азов" и бойцов ВСУ сдаться. Выяснилось, что наша армия способна побеждать превосходящие силы противника в городских условиях, причём делать это с минимальными потерями.

В настоящее время на "Азовстали" силами инженерно-сапёрных войск РФ идёт разминирование и обследование бывших позиций ВСУ. Восстановлена работа Мариупольского порта. В скором времени могут открыться новые пути снабжения участвующих в СВО войск. В свою очередь боевиков "Азова" ждёт справедливый суд. Высвободившиеся силы Российской армии переброшены на те участки, где стоят новые задачи.

Бой за остров Змеиный и провокации Киева

Остров Змеиный мелькает в новостях с самого начала "Операции Z". 24 февраля огонь российской корабельной артиллерии вынудил сдаться 82 украинских пограничника, а вместе с ними — офицеров подразделения 35-й отдельной бригады морпехов ВСУ. Но бой, случившийся в ночь с 7 на 8 мая, который уже назвали "авиакотлом", наверняка войдёт в учебники по военной тактике.

Гарнизон ВСУ острова Змеиный сдался подразделениям ВС России. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Накануне Дня Победы Генштаб Украины готовил провокацию по захвату острова Змеиный, находившегося под контролем Российской армии. Напомним, это важнейший, самый западный плацдарм СВО. Оттуда Россией контролируется северо-западная часть Чёрного моря — от Одессы до Измаила, — благодаря чему натовцы не могут по удобному им маршруту переправлять Киеву оружие. К тому же остров Змеиный — точка влияния российских военных на прибрежные зоны Румынии, Молдавии, Украины. Для НАТО это лакомый кусочек, поэтому его кураторы и разведка активно "помогали" ВСУ в планировании операции.

При попытке штурма острова украинская сторона потеряла три бомбардировщика Су-24, истребитель Су-27, ударный вертолёт Ми-24, многоцелевые вертолёты Ми-8, десант, находящийся в них, десантно-штурмовые катера, в том числе ДШК "Станислав", и ракетный катер проекта 1241. 25 мая поступила информация, что Киев готовит новую провокацию на острове Змеиный. Теперь под давлением США помощь Украине окажет Дания, которая передаст ВСУ батарею ПКР "Гарпун" берегового базирования. Также неподалёку от острова была замечена авиаразведка США и НАТО.

Какие области Украины могут войти в состав России

Бои за Херсон начались в первые сутки проведения СВО и закончились в начале марта взятием ВС РФ столицы области. В Херсоне был уничтожен штаб "Правого сектора" (запрещён в России), сам город зачищен от боевиков и сил ВСУ и СБУ, а также от разгулявшейся там с 2014 года организованной преступности. В город регулярно поставляется гуманитарная помощь, налаживается нормальная жизнь.

Херсон. Российские военнослужащие в парке Славы. Фото © ТАСС / ЕРА / SERGEI ILNITSKY

Уже 18 марта между Херсоном и Крымом было восстановлено железнодорожное сообщение. Украинские боевики не раз совершали провокации в этом городе.

Украинская сторона никак не может смириться с потерей и продолжает действовать исподтишка. 27 апреля ВСУ обстреляли центр Херсона из "Точки-У", как они это не раз делали в Донбассе. 16 мая ВСУ ударили из РСЗО "Смерч" по жилым кварталам города. Однако все ракеты были своевременно сбиты российскими силами ПВО. В настоящее время Российская армия продолжает сбивать воздушные цели над городом, параллельно там налаживается мирная жизнь. 25 мая стало известно, что Запорожская область планирует войти в состав России в качестве полноценного субъекта. Там заработали российские сотовые операторы и интернет-провайдеры, а украинская гривна была замещена рублями.

Запорожье и ядерное топливо

В первые дни спецоперации российские военные взяли под контроль основные АЭС Украины, включая крупнейшую в Европе Запорожскую атомную электростанцию. На территории этого комплекса находится шесть ядерных реакторов, а украинские атомщики успели наработать 30 тыс. кг плутония и 40 тыс. кг обогащённого урана, пригодного для производства оружия массового поражения. По словам президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова, российский спецназ продолжит охранять объект и дальше.

Наши спецслужбы будут контролировать всё до тех пор, пока вопрос с Украиной не будет решён так, как наметил президент России Сергей Гончаров Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора “Альфа”

24 марта на территории АЭС была предотвращена диверсия украинских боевиков.

Пытаются украинцы иногда нанести удар снаружи, они засылали беспилотники-камикадзе польского производства, которые были сбиты российскими военнослужащими Алексей Селиванов Замначальника ГУ МВД по Запорожской области

Также в самом начале спецоперации был установлен контроль над чернобыльской станцией и прилегающими к ней территориями.

Почему спецоперация на Украине длится так долго?

24 мая на заседании Совета министров обороны ОДКБ министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВС России сознательно замедляют темпы наступления на Украине. Это нужно для того, чтобы все мирные жители могли спокойно покинуть окружённые населённые пункты.

Для выхода жителей из окружённых населённых пунктов объявляются режимы тишины и создаются гуманитарные коридоры. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но делается это сознательно, чтобы избежать жертв среди мирного населения Сергей Шойгу Министр обороны России

По его словам, Российская армия, в отличие от ВСУ и боевиков, не бьёт по гражданским объектам и уж тем более не воюет с мирным населением. Поскольку Киев не желает заботиться о собственных гражданах и организовывать их эвакуацию с территорий, где продолжаются бои, Армии России приходится брать эту работу на себя. На это требуется много времени и сил, что значительно замедляет скорость продвижения.

Донбасс: последние новости на сегодня

Сейчас российские военные развивают своё наступление сразу в трёх направлениях в Донбассе, постепенно окружая группировку ВСУ для последующей ликвидации. Армия России применяет в Донбассе тактику небольших котлов, когда небольшая часть группировки — в пять-восемь тысяч человек — отсекается от основных сил и лишается снабжения из центра.

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, противнику приходится постоянно перебрасывать силы на угрожаемые направления, распыляться, и это сильно изматывает его и без того обескровленные подразделения.

После дробления основной группировки ВСУ на части и отсечения малых групп проводится работа — военная, психологическая, информационная. Противника либо уничтожают, либо берут в плен. Многие бойцы ВСУ уже всё понимают, в том числе бессмысленность дальнейшего сопротивления. Попавшие в плен записывают видео, где призывают своих вчерашних соратников последовать их примеру или хотя бы бросить оружие и бежать Алексей Леонков Военный эксперт

Ощутим общий упадок морального духа ВСУ. Всё больше и больше украинских военнослужащих отказывается воевать, многие из них записывают соответствующие видеообращения. Даже по словам военных экспертов Запада, ВСУ пик боеспособности прошли, возможностей сражаться у них всё меньше и меньше. Бреши затыкаются отрядами теробороны, которые набирают насильно на улицах. Это непрофессиональные, немотивированные не-военные, от которых проку мало.

Конечно, противник, ещё пытается "брыкаться". Из центра поступают приказы "прорываться", "наступать", зачастую для этого нет оснований. Яркий пример — попытка ВСУ контратаковать ВС РФ, предпринятая в середине мая в Запорожье.

Украинские военные получили приказ любым способом произвести контрнаступление, бросили на ВС РФ два батальона, танки и БМП, но обороняющиеся российские войска завели их в огневой мешок и уничтожили. ВСУ в итоге потеряли 26 танков, 12 боевых машин пехоты и около 100 человек личного состава.

Таких эпизодов всё больше и больше. Значительное количество украинских солдат отказывается воевать и выполнять гибельные приказы командования. Рядовые и сержанты записывают обращения к командованию, в которых прямо говорят об ужасном морально-психологическом состоянии в связи с большим числом убитых и раненых. Если ещё 21 мая Зеленский заявлял, что "переломил хребет самой сильной армии", то сейчас он призывает Украину готовиться к трудным временам.

Фото © ТАСС / Виталий Невар Важнейший результат, которого добилась Россия на Украине, — это ... 0 Вытеснение ВСУ с Донбасса Вхождение в состав РФ южных регионов Украины Красная линия для НАТО Свой вариант в комментрии

Авторы Евгений Жуков