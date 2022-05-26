Как российская армия "взломала" секретные гаубицы США на Украине Оглавление Сериал с высоким рейтингом "Гиацинт" и "КУБ" против М777 Купить билеты в никуда, или офицер "неделька" Утечка данных Охотничий билет, или совсем не музыка для сна Американские гаубицы M777 воспринимались как чудо-оружие, способное переломить ход боевых действий на Украине. Однако после появления на фронте эти пушки срочно отозвали из-за критического дефекта. 159096 159096 Обложка © Pixabay

Сериал с высоким рейтингом

Поздно вечером стало известно, что Канада направит Киеву более 20 тысяч снарядов для 155-миллиметровых гаубиц M777, ранее поставленных западными странами на Украину. Поставка большого количества боеприпасов стала логичным продолжением истории с военной помощью Вооружённым силам Украины, за три месяца потерявшим 1600 единиц самоходной и буксируемой артиллерии. Однако поставки американской ствольной артиллерии не раз критиковались не только отечественными военными экспертами, но и зарубежными специалистами. Причин для критики набралось немало.

Первая и самая важная проблема применения американских гаубиц — дефицит боеприпасов. Большинство украинских складов с вооружениями в восточной и центральной частях страны разрушены, а ракеты "Калибр" и российская авиация регулярно проводят рейды по уничтожению "западной военной помощи" ещё в тот момент, когда оружие привозят на промежуточную точку для распределения. Но частично эта проблема решается отправкой 20 тыс. снарядов. Правда, их переброска и распределение между несколькими дивизионами из 89 гаубиц вряд ли поможет украинским артиллеристам.

Гаубица M777. Фото © Wikipedia

"Гиацинт" и "КУБ" против М777

Первые гаубицы M777 были уничтожены российскими войсками ещё неделю назад. Позиции артиллерии ВСУ заметили в районе населённого пункта Подгорное, и, по некоторым данным, огневым налётом было уничтожено не менее трёх 155-миллиметровых гаубиц M777 американского производства. Сначала удар по позициям нанесли беспилотниками "Куб", а затем, при попытке переместить зарубежное вооружение, — тяжёлыми САУ "Гиацинт-Б". Украинские военные до сих пор пытаются понять, почему на позиции M777 Российская армия вышла так быстро — все условия секретности вроде бы соблюдены, переброска осуществлялась с соблюдением всех правил маскировки.

В распоряжении Лайфа оказался закрытый отчёт центра переподготовки личного состава США – Naval Postgraduate School, согласно которому боевые возможности M777 значительно хуже любых аналогичных систем. В качестве сравнения аналитик Кайл Браун приводит несколько артиллерийских систем зарубежного производства – французские САУ "Цезарь", корейскую K9 и даже российские БМ-21 "Град".

Фото © Скриншот nps.edu

Базовая САУ M777, поставленная Украине (она первая в списке), проигрывает самоходным системам с кучей ограничений по весу, боекомплекту и другими особенностями во всём. У американской гаубицы самое большое время развёртывания в боевое положение, самый многочисленный расчёт (для стрельбы нужно не менее 7 человек), ею невозможно пользоваться из укрытия, а максимальная дальность стрельбы в 40 километров достигается только со снарядами активно-реактивного типа, то есть такими, которые никогда не поставлялись на Украину. Дальность стрельбы обычными снарядами составляет 20 километров. Такими же возможностями, к слову, обладает 152-миллиметровая пушка-гаубица Д-20, разработанная сразу после Великой Отечественной войны. Современным орудиям ВС РФ, вроде САУ "Мста", "три топора" тоже уступают как по дальности, так и в целом. Но главная трудность для ВСУ заключается даже не в этом.

Фото © Скриншот nps.edu

Купить билеты в никуда, или офицер "неделька"

Первые офицеры ВСУ, которым предстояло принять гаубицы M777 в войска, были переброшены в учебные центры США в Германии за несколько недель до первых поставок артиллерии на Украину. Передача знаний от американских артиллеристов украинским заняла восемь дней, а в курс ускоренного обучения вошли только теория и несколько тестовых стрельб. При этом из отчёта Naval Postgraduate School следует, что базовый курс обучения составляет не менее 5 недель и 25 тренировочных дней с практическими стрельбами. Однако этого времени недостаточно для боевого слаживания и отработки взаимодействия: по словам ветерана морской пехоты, бывшего замруководителя службы хранения вооружений на базе Кэмп-Пендлтон Эдвина Уилли, на обучение артиллерийской роты требуется не менее полугода.

Мастерство артиллерийской стрельбы тренируется месяцами и даже годами. Опытные морпехи и любые другие операторы этих вооружений знают, что нельзя одолеть артиллерийскую стрельбу с наскока, требуются регулярные тренировки. Недельный курс научит их правильно разгружать такие вооружения, ничего полезного в бою из него почерпнуть нельзя Эдвин Уилли Ветеран морской пехоты США, замруководителя службы хранения вооружений

В результате украинские артиллеристы, отучившиеся в Германии и получившие американское оружие, не только не смогли стрелять по заданным координатам, но и в ТРИ РАЗА ухудшили базовые показатели по темпу стрельбы: вместо одного выстрела в минуту они делали один в три-пять минут. При этом Уилли отметил, что большинство сержантов и лейтенантов, которых американские инструкторы в Германии прозвали "недельками", не доживут не то что до конца "Операции Z", но и имеют все шансы погибнуть в первом же бою из-за дефицита средств разведки, наблюдения и маскировки, поскольку гаубицы M777 используются ВСУ "в чистом поле, без пристрелки, зачастую даже без достоверных координат".

Если прибавить к этому проблемы с надёжностью, то орудие становится опасным, а не эффективным. 12 августа 2017 года половина американского расчёта гаубицы M777 погибла при попытке обстрелять позиции террористов в Ираке. Камора, в которой находился снаряд, внезапно перестала запираться, и взрывная волна ушла влево и вправо, сразу убив командира расчёта и ещё двух офицеров. Остальные члены расчёта были ранены осколками и были комиссованы с боевой службы.

Утечка данных

На случай не самых выдающихся умственных способностей американские инженеры придумали DFCS — Digital Fire Control System, или цифровую систему управления огнём. Если говорить простым языком, то это электронный блок, который работает как автомобильный навигатор и подсказывает расчёту, какие координаты нужно ввести для точного попадания снарядов в цель. Однако 80% американских гаубиц поступили на Украину без этого устройства, а когда артиллеристы стали жаловаться, что "не могут понять, как стрелять", нашлось изящное решение. Вместо оригинальных блоков, производимых компанией General Dynamics, на украинские M777 установили канадские GDMS. Похожие по характеристикам, но без американской электроники внутри.

Гаубица M777, привезённая на позиции, определяется в пространстве с помощью бортовой системы инерциальной навигации, GPS и датчика движения, а координаты для боевой задачи можно "скинуть" на орудие по каналу тактической связи. Системами связи украинскую армию американцы тоже оснастили заблаговременно, примерно за год до начала "Операции Z".

Гаубица M777. Фото © ТАСС / U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Grace Gerlach

Но решить проблему с точностью стрельбы так и не удалось. Внезапно выяснилось, что американские артиллеристы использовали гаубицы с системой DFCS для стрельбы по противнику, вооружённому только стрелковым оружием. Позиции ВСУ в Донбассе активно "обрабатывала" Российская армия, оснащённая, среди прочего, не только ПВО, но и комплексами радиоэлектронной борьбы, подавляющими любые электронные системы на дальности в десятки километров. После включения РЭБ канадские блоки GDMS переставали работать, а по позициям гаубиц M777 через 25-30 минут после развёртывания и заряжания внезапно наносился артиллерийский удар.

Охотничий билет, или совсем не музыка для сна

Когда украинские артиллеристы и их американские кураторы смекнули, как Российская армия выслеживает позиции M777, блоки со спутниковой навигацией спешно демонтировали. Эффективность американских САУ вернулась на прежний, практически нулевой уровень, однако встречных артиллерийских ударов почему-то не стало меньше. Разгадка этого феномена, вероятно, кроется в контрбатарейных РЛС "Зоопарк" Российской армии. Комплекс ещё со времён операции по принуждению Грузии к миру подключен к базе данных, в которой хранятся не звуки леса или музыка для сна, а ключевые особенности артиллерийских орудий разных стран мира, в том числе и США.

По словам офицера-звукометриста, подполковника сухопутных войск в запасе Ивана Сошкина, "три семёрки", как и любая артиллерия стран НАТО, имеет собственный акустический портрет и её работа хорошо "слышна".

У гаубиц M777 особые параметры стрельбы. Но суть в том, что "Зоопарк" позволяет не только отличить одну систему от другой, но и условный ствол от ствола, поскольку там есть переменные и постоянные величины Иван Сошкин Подполковник сухопутных войск в запасе

Постоянные величины, по словам Сошкина, — это длина ствола, калибр, тип используемого пороха и многое другое, что составляет "базовый набор" параметров цели. М777 российским контрбатарейщикам давно известна — это гаубица под снаряд 155-мм с длиной ствола в 39 калибров. Кроме того, с характерным низкочастотным звуком после каждого выстрела шипят и специальные цилиндры для нивелирования отдачи. С таким набором особенностей M777 стреляет с глухим низким звуком. Как только эти колебания засекает "Зоопарк", к позициям ВСУ сразу вылетает беспилотник. Если БПЛА визуально опознаёт параметры цели (что, кстати, и было сделано российскими разведчиками) и у командира артиллерийского дивизиона набирается несколько признаков достоверности цели, по позициям противника наносится удар.

Российские военные никак не комментируют удары по позициям артиллеристов ВСУ, оснащённых гаубицами M777, однако этих орудий украинская армия лишается едва ли не при каждом выходе из мест дислокации.

Фото © Wikipedia Продолжат ли ВСУ использовать гаубицы M777? 0 Продолжат, деваться им уже некуда Откажутся Затаятся на время, потом будут использовать снова

Авторы Сергей Андреев