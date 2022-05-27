Член ВГА Запорожской области Рогов сообщил о подготовке Киева к сдаче Запорожья

В областной администрации уточнили, что представители президента Украины находятся на низком старте в поисках отступных путей для эвакуации и вывозят из города всё наиболее ценное.

Киев готовится к сдаче города Запорожья, заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов. Об этом в пятницу сообщает РИА "Новости".

"Запорожье будет освобождено. Это понимают и наши противники. Поэтому сейчас практически в круглосуточном режиме там идёт обсуждение по эвакуации", — сказал он.

Рогов уточнил, что представители президента Украины в Киеве "уже находятся на низком старте" в поисках отступных путей для эвакуации, а "также вывозят из города всё наиболее ценное". Представитель областной администрации добавил, что очередь Запорожья наступит после того, как будет освобождён Донбасс.