Член ВГА Запорожской области Рогов сообщил о подготовке Киева к сдаче Запорожья
В областной администрации уточнили, что представители президента Украины находятся на низком старте в поисках отступных путей для эвакуации и вывозят из города всё наиболее ценное.
Киев готовится к сдаче города Запорожья, заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов. Об этом в пятницу сообщает РИА "Новости".
"Запорожье будет освобождено. Это понимают и наши противники. Поэтому сейчас практически в круглосуточном режиме там идёт обсуждение по эвакуации", — сказал он.
Рогов уточнил, что представители президента Украины в Киеве "уже находятся на низком старте" в поисках отступных путей для эвакуации, а "также вывозят из города всё наиболее ценное". Представитель областной администрации добавил, что очередь Запорожья наступит после того, как будет освобождён Донбасс.
Ранее Лайф сообщал, что советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович допустил потерю Украиной города Лимана. Он указал на возросший уровень оперативного управления и умений российских соединений в Донбассе.
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