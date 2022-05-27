В МВД Запорожья заявили, что до 90% жителей могут обратиться за гражданством РФ
Пока в регионе не принимают документы для этого, однако граждане уже обращаются, оставляя свои телефоны, координаты и заявки, заметил заместитель начальника ведомства.
Около 90% жителей Запорожской области намерены обратиться с просьбой о гражданстве Российской Федерации. Об этом заявил заместитель начальника запорожского главка МВД Алексей Селиванов.
"Я бы дал даже больший процент, чем 80%, — процентов 86 и до 90", — цитирует его ТАСС.
Пока в регионе нет приёма документов для этого, однако граждане уже обращаются с соответствующей просьбой. Люди оставляют свои телефоны, координаты и заявки на получение российских паспортов, добавил Селиванов.
Напомним, президент РФ Владимир Путин упростил порядок приёма в гражданство России для жителей Запорожской и Херсонской областей. Срок рассмотрения заявлений от них и принятия решений не должен превышать трёх месяцев. Депутат Артём Бичаев в беседе с Лайфом уточнил, что подобный указ напрашивался давно.
АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин