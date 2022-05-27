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Регион
Опубликовано 27 мая 2022, 10:26

В МВД Запорожья заявили, что до 90% жителей могут обратиться за гражданством РФ

Пока в регионе не принимают документы для этого, однако граждане уже обращаются, оставляя свои телефоны, координаты и заявки, заметил заместитель начальника ведомства.

Около 90% жителей Запорожской области намерены обратиться с просьбой о гражданстве Российской Федерации. Об этом заявил заместитель начальника запорожского главка МВД Алексей Селиванов.

"Я бы дал даже больший процент, чем 80%, — процентов 86 и до 90", — цитирует его ТАСС.

Пока в регионе нет приёма документов для этого, однако граждане уже обращаются с соответствующей просьбой. Люди оставляют свои телефоны, координаты и заявки на получение российских паспортов, добавил Селиванов.

Власти Херсонской области сообщили о первых заявлениях от жителей на гражданство РФ
Власти Херсонской области сообщили о первых заявлениях от жителей на гражданство РФ

Напомним, президент РФ Владимир Путин упростил порядок приёма в гражданство России для жителей Запорожской и Херсонской областей. Срок рассмотрения заявлений от них и принятия решений не должен превышать трёх месяцев. Депутат Артём Бичаев в беседе с Лайфом уточнил, что подобный указ напрашивался давно.

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АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

Артур Лапсаков
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