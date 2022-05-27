Столтенберг: Швеция и Финляндия должны выполнить требование Турции для вступления в НАТО
Йенс Столтенберг. Фото © NATO
Генсек альянса отметил, что Стокгольм и Хельсинки смогут принять участие в саммите блока в Мадриде в июне в качестве приглашённых государств.
Финляндия и Швеция должны выполнить требование Турции, чтобы стать кандидатами на вступление в НАТО. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, слова которого приводит агентство Anadolu.
"Когда союзник поднимает проблему, вы должны её решить. Так всегда делалось", — отметил он.
Столтенберг добавил, что Швеция и Финляндия смогут принять участие в саммите альянса в Мадриде 28–30 июня в качестве приглашённых государств, однако им будет "трудно" закрепиться в качестве стран-кандидатов, если они не ответят на требования Турции до начала форума.
Как уже сообщал Лайф, 18 мая послы Финляндии и Швеции передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Турция же выступает против этого шага: президент страны Реджеп Тайип Эрдоган отказался сказать да членству Финляндии и Швеции в альянсе. Позже Анкара официально опубликовала пять требований для пропуска этих стран в НАТО.