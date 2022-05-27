Столтенберг: Швеция и Финляндия должны выполнить требование Турции для вступления в НАТО

Генсек альянса отметил, что Стокгольм и Хельсинки смогут принять участие в саммите блока в Мадриде в июне в качестве приглашённых государств.

Финляндия и Швеция должны выполнить требование Турции, чтобы стать кандидатами на вступление в НАТО. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, слова которого приводит агентство Anadolu.

"Когда союзник поднимает проблему, вы должны её решить. Так всегда делалось", — отметил он.