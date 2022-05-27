Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 мая 2022, 13:23

Столтенберг: Швеция и Финляндия должны выполнить требование Турции для вступления в НАТО

Йенс Столтенберг. Фото © NATO

Йенс Столтенберг. Фото © NATO

Генсек альянса отметил, что Стокгольм и Хельсинки смогут принять участие в саммите блока в Мадриде в июне в качестве приглашённых государств.

Финляндия и Швеция должны выполнить требование Турции, чтобы стать кандидатами на вступление в НАТО. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, слова которого приводит агентство Anadolu.

"Когда союзник поднимает проблему, вы должны её решить. Так всегда делалось", — отметил он.

Советник Эрдогана Калын: Расширение НАТО невозможно без учёта опасений Турции
Советник Эрдогана Калын: Расширение НАТО невозможно без учёта опасений Турции

Столтенберг добавил, что Швеция и Финляндия смогут принять участие в саммите альянса в Мадриде 28–30 июня в качестве приглашённых государств, однако им будет "трудно" закрепиться в качестве стран-кандидатов, если они не ответят на требования Турции до начала форума.

Как уже сообщал Лайф, 18 мая послы Финляндии и Швеции передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Турция же выступает против этого шага: президент страны Реджеп Тайип Эрдоган отказался сказать да членству Финляндии и Швеции в альянсе. Позже Анкара официально опубликовала пять требований для пропуска этих стран в НАТО.

BannerImage
Варвара Романова
  • Новости
  • НАТО
  • Йенс Столтенберг
  • Швеция
  • Финляндия
  • Турция
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar