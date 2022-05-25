Советник Эрдогана Калын: Расширение НАТО невозможно без учёта опасений Турции

Как подчеркнул советник главы государства, Стокгольм и Хельсинки заявили, что понимают беспокойство Анкары, странам "предоставлены все факты".

Без удовлетворения опасений Турции ни о каком процессе вступления Финляндии и Швеции в НАТО не может быть и речи. Об этом заявил главный советник президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын.

"Они (Швеция и Финляндия. — Прим. Лайфа) заявили, что понимают наши опасения. Мы им предоставили все факты. Была донесена чёткая позиция о том, что без удовлетворения наших опасений ни о каком процессе не может быть речи", — сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с делегациями двух стран в Анкаре.

Калын добавил, что Турция передала Швеции и Финляндии документы о Рабочей партии Курдистана (РПК) и её сирийском ответвлении "Силы народной самообороны" (СНС), указывающие на то, что организации являются террористическими. Кроме того, в ходе переговоров с делегациями двух стран была поднята тема экстрадиции террористов ФЕТО из этих государств, над которой Анкара "работает последние десять лет".