Советник Эрдогана Калын: Расширение НАТО невозможно без учёта опасений Турции
Ибрагим Калын. Обложка © TACC / AP Photo / Emrah Gurel
Как подчеркнул советник главы государства, Стокгольм и Хельсинки заявили, что понимают беспокойство Анкары, странам "предоставлены все факты".
Без удовлетворения опасений Турции ни о каком процессе вступления Финляндии и Швеции в НАТО не может быть и речи. Об этом заявил главный советник президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын.
"Они (Швеция и Финляндия. — Прим. Лайфа) заявили, что понимают наши опасения. Мы им предоставили все факты. Была донесена чёткая позиция о том, что без удовлетворения наших опасений ни о каком процессе не может быть речи", — сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с делегациями двух стран в Анкаре.
Калын добавил, что Турция передала Швеции и Финляндии документы о Рабочей партии Курдистана (РПК) и её сирийском ответвлении "Силы народной самообороны" (СНС), указывающие на то, что организации являются террористическими. Кроме того, в ходе переговоров с делегациями двух стран была поднята тема экстрадиции террористов ФЕТО из этих государств, над которой Анкара "работает последние десять лет".
Ранее глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что народ страны призвал заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Он также подчеркнул, что поддержка запрещённой в республике РПК и её сирийского ответвления со стороны союзников Анкары априори является "возмутительной и неприемлемой".