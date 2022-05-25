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Опубликовано 25 мая 2022, 18:50
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Глава МИД Украины Кулеба: У Киева нет условий для возобновления переговоров с РФ

По словам министра, украинцам эмоционально тяжело вести диалог с Москвой, но они "готовы контролировать свои эмоции, если это поможет принести мир".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Киева нет условий для того, чтобы возобновить переговорный процесс с Москвой. Об этом он сказал на пресс-конференции на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

"У нас нет каких-либо предварительных условий для возобновления дипломатических переговоров с Россией", — сообщил украинский министр.

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При этом Кулеба подчеркнул, что эмоционально украинцам тяжело садиться за стол переговоров с Москвой, однако они "готовы контролировать свои эмоции, если это поможет принести мир и восстановить территориальную целостность страны".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Киев до сих пор не ответил на предложения России по мирному договору от 15 апреля. Вместе с тем украинские власти прервали переговоры с российской стороной по урегулированию ситуации в Незалежной, подчеркнула она.

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TACC / EPA / FILIP SINGER

Варвара Романова
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