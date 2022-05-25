Мэр Мариуполя Иващенко: В городе обнаружено массовое стихийное захоронение

Очевидцы утверждают, что на старое кладбище приезжал трактор и рыл яму, а после неизвестные что-то выгружали туда в чёрных пакетах, и не раз. И продолжалось это с марта.

В черте освобождённого Мариуполя на старом кладбище обнаружили массовое стихийное захоронение, сообщил мэр города Константин Иващенко.

"Мы видим две большие траншеи. Сейчас мы можем понимать, что здесь находится большое количество трупов. <…> Эта территория контролировалась националистическими подразделениями, такими как "Азов". Конечно же, мы будем проводить экспертизу, которая должна показать, каким образом погибли люди", — передаёт РИА "Новости" слова главы Мариуполя.

Очевидец, проживающий в городе, рассказал, что в эти траншеи с марта выгрузили около трёх десятков тел. Но, ссылаясь на других жителей, он же предположил, что их может оказаться больше.