Мэр Мариуполя Иващенко: В городе обнаружено массовое стихийное захоронение
Очевидцы утверждают, что на старое кладбище приезжал трактор и рыл яму, а после неизвестные что-то выгружали туда в чёрных пакетах, и не раз. И продолжалось это с марта.
В черте освобождённого Мариуполя на старом кладбище обнаружили массовое стихийное захоронение, сообщил мэр города Константин Иващенко.
"Мы видим две большие траншеи. Сейчас мы можем понимать, что здесь находится большое количество трупов. <…> Эта территория контролировалась националистическими подразделениями, такими как "Азов". Конечно же, мы будем проводить экспертизу, которая должна показать, каким образом погибли люди", — передаёт РИА "Новости" слова главы Мариуполя.
Очевидец, проживающий в городе, рассказал, что в эти траншеи с марта выгрузили около трёх десятков тел. Но, ссылаясь на других жителей, он же предположил, что их может оказаться больше.
"На старом городском кладбище, которому более 300 лет, я в начале марта видел, как приезжал трактор и копал ямы. В этом же месяце приезжали машины и что-то выгружали в чёрных пакетах, выгружали и скидывали в яму. Это то, что я видел… Я лично видел три раза. Но люди говорят, это было на протяжении месяца… При мне было 30 (тел. — Прим. Лайфа), может, больше 30. Но люди, которые тут живут, говорят, что было больше 30", — поделился мужчина.
Ранее Лайф сообщал, что территория завода "Азовсталь" в Мариуполе, где находились в том числе представители "Азова", была полностью освобождена. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 20 мая доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции и полном освобождении комбината.
ТАСС / Владимир Гердо