"Будешь танцевать": Путин подбодрил бойца, оказавшегося на костылях из-за ранения

Во время посещения госпиталя российский лидер поинтересовался самочувствием военного и с улыбкой отреагировал на его настрой.

Путин в госпитале пообщался с военным, идущим на поправку. Видео © LIFE

Президент Российской Федерации Владимир Путин пообщался с военнослужащими, участвующими в спецоперации на Украине, в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка. О состоянии одного из бойцов рассказал доктор.

"В настоящее время идёт восстановление. Пока на костылях. Но скоро будет бегать и танцевать", — сообщил медицинский работник.

После чего Путин спросил: "Будешь танцевать?" На что получил по-военному чёткий ответ: "Так точно!"