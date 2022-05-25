"Будешь танцевать": Путин подбодрил бойца, оказавшегося на костылях из-за ранения
Во время посещения госпиталя российский лидер поинтересовался самочувствием военного и с улыбкой отреагировал на его настрой.
Путин в госпитале пообщался с военным, идущим на поправку. Видео © LIFE
Президент Российской Федерации Владимир Путин пообщался с военнослужащими, участвующими в спецоперации на Украине, в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка. О состоянии одного из бойцов рассказал доктор.
"В настоящее время идёт восстановление. Пока на костылях. Но скоро будет бегать и танцевать", — сообщил медицинский работник.
После чего Путин спросил: "Будешь танцевать?" На что получил по-военному чёткий ответ: "Так точно!"
Ранее Лайф уже писал, что Путин пообщался с раненными в ходе спецоперации на Украине военными. В ходе визита глава государства также оценил условия, в которых проходят лечение российские солдаты.
LIFE