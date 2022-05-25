План с "грязной бомбой" в очередной раз демонстрирует коварство и бесчеловечность ВС Украины, отметил собеседник. По его словам, во всей этой ситуации чётко просматривается "консультативная голова".

При взрыве так называемых грязных бомб, которые заложили украинские военные в одной из больниц Мариуполя, пострадали бы десятки людей, также не исключено, что могла возникнуть угроза радиоактивного заражения территории. Об этом Лайфу рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец. Он подчеркнул, что главная опасность состояла в том, что устройства содержат радиоактивное вещество кобальт-60.

"Я советовался со специалистами, которые работают с этими устройствами, содержащими кобальт. Это действительно серьёзная зараза, она может навредить прежде всего дыхательным органам человека, глазам и в конце концов привести к тяжёлому отравлению и неизлечимой болезни", — сказал собеседник.

Данная провокация в очередной раз демонстрирует коварство и бесчеловечность ВС Незалежной, отметил Баранец. По его мнению, это лишь подтверждает беспомощность украинских бойцов, которые "стараются гадить и вредить любыми способами". При этом эксперт указал на то, что во всей этой ситуации чётко просматривается "консультативная голова".

"Не каждый украинский солдат и не каждый украинский офицер знает, что в этом устройстве заложены кобальтовые элементы. Следовательно, среди консультантов были знающие люди. Я думаю, это были либо украинские медики, либо иностранные консультанты, представляющие ту страну, где был сделан этот аппарат", — подытожил Баранец.