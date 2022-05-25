Советник главы офиса Зеленского Подоляк рассказал о призывах Запада уступить территории

По его словам, "пророссийские лоббисты в Европе начинают понемногу поднимать голову". При этом Подоляк подчеркнул, что Киев не будет участвовать в этом обсуждении.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что со стороны Запада поступают сигналы уступить территории.

"Сегодня определёнными политическими устами нам предлагают новую повестку: прекращение огня, замороженный конфликт и сдача части территории ради мира. Чего только не предложишь, чтобы обезопасить свою комфортную ленту в соцсетях от плохих новостей и возобновить бизнес с Россией", — написал он в телеграм-канале.

Подоляк отметил, что "пророссийские лоббисты в Европе начинают понемногу поднимать голову". А в некоторых "западных глазах", по его словам, можно увидеть желание "вернуть старый, довоенный образ жизни", ради чего Украина должна согласиться "на какие-то компромиссы". Он подчеркнул, что Киев не будет участвовать в этом обсуждении.