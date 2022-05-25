Советник главы офиса Зеленского Подоляк рассказал о призывах Запада уступить территории
По его словам, "пророссийские лоббисты в Европе начинают понемногу поднимать голову". При этом Подоляк подчеркнул, что Киев не будет участвовать в этом обсуждении.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что со стороны Запада поступают сигналы уступить территории.
"Сегодня определёнными политическими устами нам предлагают новую повестку: прекращение огня, замороженный конфликт и сдача части территории ради мира. Чего только не предложишь, чтобы обезопасить свою комфортную ленту в соцсетях от плохих новостей и возобновить бизнес с Россией", — написал он в телеграм-канале.
Подоляк отметил, что "пророссийские лоббисты в Европе начинают понемногу поднимать голову". А в некоторых "западных глазах", по его словам, можно увидеть желание "вернуть старый, довоенный образ жизни", ради чего Украина должна согласиться "на какие-то компромиссы". Он подчеркнул, что Киев не будет участвовать в этом обсуждении.
Ранее глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба заявил о "чрезвычайно плохой" для украинских войск ситуации в Донбассе. По его словам, сейчас Киеву требуются реактивные системы залпового огня. В связи с этим он попросил западные страны передать такие установки "как можно скорее".
ТАСС / Посольство РФ в Белоруссии