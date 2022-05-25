ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 мая 2022, 16:57
14581

Советник главы офиса Зеленского Подоляк рассказал о призывах Запада уступить территории

По его словам, "пророссийские лоббисты в Европе начинают понемногу поднимать голову". При этом Подоляк подчеркнул, что Киев не будет участвовать в этом обсуждении.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что со стороны Запада поступают сигналы уступить территории.

"Сегодня определёнными политическими устами нам предлагают новую повестку: прекращение огня, замороженный конфликт и сдача части территории ради мира. Чего только не предложишь, чтобы обезопасить свою комфортную ленту в соцсетях от плохих новостей и возобновить бизнес с Россией", — написал он в телеграм-канале.

Захарова назвала предложенный Италией план по Украине оторванным от реальности
Захарова назвала предложенный Италией план по Украине оторванным от реальности

Подоляк отметил, что "пророссийские лоббисты в Европе начинают понемногу поднимать голову". А в некоторых "западных глазах", по его словам, можно увидеть желание "вернуть старый, довоенный образ жизни", ради чего Украина должна согласиться "на какие-то компромиссы". Он подчеркнул, что Киев не будет участвовать в этом обсуждении.

Ранее глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба заявил о "чрезвычайно плохой" для украинских войск ситуации в Донбассе. По его словам, сейчас Киеву требуются реактивные системы залпового огня. В связи с этим он попросил западные страны передать такие установки "как можно скорее".

BannerImage

ТАСС / Посольство РФ в Белоруссии

Варвара Романова
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar