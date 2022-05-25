ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 мая 2022, 17:35
3664

Политолог Михайлов: Украина начнёт переговоры с Россией только по отмашке США

Эксперт считает, что Вашингтон должен осознать условия, которые выдвигает Москва, помимо денацификации и демилитаризации Незалежной, отказа от вступления в НАТО и нейтрального статуса.

Украина начнёт переговоры с Российской Федерацией только по отмашке Соединённых Штатов Америки. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказал политолог Евгений Михайлов.

"США должны дать указание Киеву и Зеленскому садиться за стол переговоров. США должны осознать условия, которые выдвигает Россия, помимо денацификации и демилитаризации Украины, отказа от вступления в НАТО и нейтрального статуса", — сказал он.

Михайлов подчеркнул, что если Киев при содействии Вашингтона примет эти условия, то "можно договариваться о прекращении огня и других взаимных уступках". Кроме того, политолог назвал экс-госсекретаря США Генри Киссинджера "единственным здравомыслящим политиком" в Америке, так как именно он выступает за необходимость прекращения боевых действий на Украине и принятия любых мер, способствующих выстраиванию диалога между Незалежной и Россией.

Захарова: США пытаются сделать конфликт на Украине более кровопролитным
Захарова: США пытаются сделать конфликт на Украине более кровопролитным

Ранее Лайф писал, что экс-госсекретарь США Киссинджер призвал уговорить Украину принять все условия России. Ветеран американской политики предупредил, что переговоры должны начаться в ближайшие два месяца, в противном случае он предрекает такую напряжённость, преодолеть которую будет уже нелегко.

BannerImage

Shutterstock

Никита Осипов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar