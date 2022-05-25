Политолог Михайлов: Украина начнёт переговоры с Россией только по отмашке США
Эксперт считает, что Вашингтон должен осознать условия, которые выдвигает Москва, помимо денацификации и демилитаризации Незалежной, отказа от вступления в НАТО и нейтрального статуса.
Украина начнёт переговоры с Российской Федерацией только по отмашке Соединённых Штатов Америки. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказал политолог Евгений Михайлов.
"США должны дать указание Киеву и Зеленскому садиться за стол переговоров. США должны осознать условия, которые выдвигает Россия, помимо денацификации и демилитаризации Украины, отказа от вступления в НАТО и нейтрального статуса", — сказал он.
Михайлов подчеркнул, что если Киев при содействии Вашингтона примет эти условия, то "можно договариваться о прекращении огня и других взаимных уступках". Кроме того, политолог назвал экс-госсекретаря США Генри Киссинджера "единственным здравомыслящим политиком" в Америке, так как именно он выступает за необходимость прекращения боевых действий на Украине и принятия любых мер, способствующих выстраиванию диалога между Незалежной и Россией.
Ранее Лайф писал, что экс-госсекретарь США Киссинджер призвал уговорить Украину принять все условия России. Ветеран американской политики предупредил, что переговоры должны начаться в ближайшие два месяца, в противном случае он предрекает такую напряжённость, преодолеть которую будет уже нелегко.
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