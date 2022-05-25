Эксперт считает, что Вашингтон должен осознать условия, которые выдвигает Москва, помимо денацификации и демилитаризации Незалежной, отказа от вступления в НАТО и нейтрального статуса.

Украина начнёт переговоры с Российской Федерацией только по отмашке Соединённых Штатов Америки. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказал политолог Евгений Михайлов.

"США должны дать указание Киеву и Зеленскому садиться за стол переговоров. США должны осознать условия, которые выдвигает Россия, помимо денацификации и демилитаризации Украины, отказа от вступления в НАТО и нейтрального статуса", — сказал он.

Михайлов подчеркнул, что если Киев при содействии Вашингтона примет эти условия, то "можно договариваться о прекращении огня и других взаимных уступках". Кроме того, политолог назвал экс-госсекретаря США Генри Киссинджера "единственным здравомыслящим политиком" в Америке, так как именно он выступает за необходимость прекращения боевых действий на Украине и принятия любых мер, способствующих выстраиванию диалога между Незалежной и Россией.