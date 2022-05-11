Политолог Светов заявил, что конфликт на Украине может затянуться надолго из-за США

России, по мнению эксперта, нужно сконцентрироваться на собственных задачах и целях — это освобождение ЛНР и ДНР, а также денацификация и демилитаризация Незалежной.

При помощи 40 миллиардов долларов, которые Конгресс США выделил для помощи Украине, Вашингтон поставит Киеву дополнительные партии оружия, тем самым пытаясь ещё больше отодвинуть решение конфликта, считает политолог Юрий Светов.

"Денег выделили больше, чем просил [президент США Джо] Байден. 40 миллиардов долларов — огромная сумма, она может продлить сопротивление киевского режима. Если оно (оружие. — Прим. Лайфа) будет доставлено на территорию Украины и будет использоваться в боях, то конфликт затянется надолго", — предупредил эксперт в интервью телеканалу "360".

По его мнению, России необходимо дать соответствующий ответ. Например, когда Минобороны будет сообщать об уничтожении российскими военными западного оружия на территории Украины, необходимо будет обнародовать кадры, на которых запечатлено немецкое, американское или британское оружие "с бирками". Также политолог прокомментировал введение Западом очередных санкций против РФ. По его мнению, у Европы больше не осталось способов как-то повлиять на Россию, кроме как "запретить кислород". Он подчеркнул, что прошло то время, когда Москва "болезненно реагировала на каждый чих".

"Нам надо делать свои собственные дела в плане тех перспектив, которые мы для себя наметили. Это освобождение ЛНР и ДНР, дальше денацификация и демилитаризация Украины. Этого ждёт общество, что намеченные президентом цели будут реализованы, а всё остальное — от лукавого", — заключил политолог.