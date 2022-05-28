Жителям освобождённого Светлодарска доставили гумпомощь из Подмосковья

Одна из пришедших за продуктами бабушка успела пожаловаться на тягости бытия. Пожилая женщина живёт без света с забитыми фанерой окнами и надеется, что ВСУ не вернутся.

Пенсионерка из Светлодарска рассказала о своей жизни до освобождения города. Видео © Телеканал "360"

Гуманитарный конвой из Подмосковья первым заехал в город Светлодарск после его освобождения. Помощь, собранную в рамках проекта "Доброе дело", раздали на площади, где собралась очередь из местных жителей, среди которых оказалась пенсионерка-переселенец, успевшая пожаловаться на ужасы своей жизни до прихода Российской армии.

"Я переселенец. У меня дочка тут живёт, она мне переселенческий оформила, и я тут временно снимаю квартиру. До этого без конца я жила под бомбёжками. И это продолжалось долго. Окна повылетали, позабивали фанерой, света нет — и я сижу как в тюрьме. Теперь вот живу в Светлодарске, мы надеемся, что они [бойцы ВСУ] не вернутся уже", — поделилась в беседе с телеканалом "360" бабушка.